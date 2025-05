Justin Bieber, sin rumbo en un concierto: así ha sido su preocupante aparición tras meses de polémicas

Justin Bieber volvió a generar preocupación por su estado de salud este pasado fin de semana, durante el concierto de SZA. El cantante subió al escenario para cantar Szoone junto con la artista y sus movimientos erráticos llamaron la atención de los asistentes, tal y como se comprueba en las imágenes que circulan ahora por las redes sociales. Sus seguidores no dan crédito.

Durante la actuación, que tuvo lugar en el SoFi Stadium de Los Ángeles, el joven fue incapaz de seguir la canción con normalidad. Sobre el escenario parecía desorientado y ausente, algo de lo que se habría percatado su compañera, que en un momento dado le agarra de la barbilla suavemente, un gesto que algunos usuarios han interpretado como una llamada de atención para que el intérprete se concentrara en el espectáculo. Este fue el primer concierto que el autor de What Do You Mean ofreció tras su actuación en el Coachella 2024.

Esta no es la primera vez que el marido de Hailey Bieber se deja ver en estas condiciones. El músico, que hace unos años ya pasó por una depresión y problemas con las adicciones, parecía haber retomado poco a poco su vida de la mano de su esposa, a la que siempre le ha agradecido su apoyo. Sin embargo, los fans creen que Bieber ha retomado el consumo de sustancias. Esta primavera, en la última edición del Coachella; así como en algunas de sus apariciones por las calles de Los Ángeles, presentaba un aspecto demacrado. Estaba desaliñado y visiblemente más delgado.

SZA brings out Justin Bieber to perform 'Snooze' at the Grand National Tour.



pic.twitter.com/cvBIfuxbSv — Pop Base (@PopBase) May 24, 2025

Aunque la madre de su bebé reaccionó a la actuación de su marido con SZA con un comentario cariñoso -"mis dos artistas favoritos"- los rumores de crisis matrimonial no cesan. Hace pocos meses se dejaron de seguir en Instagram, pero el cantante dijo que se trataba de un error. Luego volvió a suceder. A partir de entonces hay quienes apuntan a un distanciamiento. Ni la modelo ni el artista se han pronunciado al respecto.