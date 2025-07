El verano suena a jazz: guía para no perderse, desde la terraza del Kursaal y Santander hasta San Javier

El verano vibra a ritmo de jazz. Recorremos los festivales que celebran este género musical nacido en la lejana Luisiana y que nos lleva hasta Donostia. Jazz al Día suena en la terraza del Kursaal que este año acoge la 60º edición. Del 19 de julio al 27 de julio.

Jazz al Día en Donostia. Del 19 de julio al 27 de julio. Artistas vascos, figuras emergentes y músicos de mayor relevancia se dan cita en el Kursaal de Donostia: en el cartel destaca Dee Dee Bridgwater, dama del jazz vocal. Multifacética, de voz valiente y exploradora, la artista es pionera y guardiana de la tradición. Este año recibe el premio Donostiako Jazzaldia, en reconocimiento a su trayectoria como puente entre géneros musicales. La cantante de Memphis, Tennessee, tiene una cita el 25 de julio en Trinitate Plaza. También galardonado, Bill Bruford. Sofisticado y preciso, Bruford, que tocó en supergrupos como King Crimson, YES y Earthworkspone, pone su batería al servicio de la composición con una sensibilidad rítmica y melódica extraordinaria. Pete Roth Trio featuring Bill Bruford actúan el 23 de julio en Fnac Gunea. Ese mismo día se puede ver a Jamie Culum (en Keler Gunea gratuito), que repite en Kutxabank Kursaal. A Cullum hay que sumarle grandes estrellas como Hermeto Pascoal, Chris Potter, Steve Coleman. Más en cartel: Jessie Gordon Quintet (el 24 en Frigo Gunea) y The Amy Winehouse Band (el 26 de julio en el mismo escenario de Frigo Gunea). Además el mismo día, en Trinitate Plaza, Dave Holland, Chris Potter y Brad Mehldau.

Jessie Gordon Quintet en Jazz al Día, en Donostia

El plan familiar se completa con la 13ª edición del Txikijazz, espacio para que los más pequeños disfruten de la música y el arte. Este festival se celebra entre los días 22 y 27 de julio y cuenta con tres escenarios: Kutxa Fundazioa en Tabakalera, Chillida Leku y Fnac Gunea en las terrazas del Kursaal.

Ribot y Dee Dee Bridgwater, dama del jazz vocal, en Jazz al Día, en Donostia

Chris Potter y Dave Holland, en el Jazz al Día, en Donostia

De Donostia, a Santander. Del 28 de julio al 2 de agosto, el VI Festival de Jazz de la capital cántabra acoge un homenaje al pianista Oscar Peterson con motivo del siglo de su nacimiento. También, el concierto de Gipsy Jazz; y la presentación de la vocalista Laura Anglade, que recala en Europa tras una carrera de premios en Estados Unido y el grupo de Ben Patterson, que transita por el blues, e interpreta covers de clásicos de Ray Charles y Nat King Cole; y como clausura un Festival All Stars dedicado a la memoria de Norman Granz, legendario productor de jazz. Como aperitivo, en el Escenario Santander, actúa la cantante Emma Smith, distinguida como mejor vocalista en los British Jazz Awards.

Jazz en la Costa

Recalamos en Granada. Nos espera el Festival Internacional de Almuñécar Jazz en la Costa, que cumple 38 ediciones. Del 22 al 27 de julio. Como apertura de cartel, el cantante, compositor y productor británico Myles Sanko en el Parque El Majuelo. Además, el día 24 será la cita de tres figuras emblemáticas jazzísticas españolas: Chano Domínguez, al piano; Javier Colina, contrabajo, y Guillermo McGill, a la batería. Será su reencuentra después de casi 15 años desde su última actuación. Echa el cierre la artista Judith Hill, voz y guitarra, acompañada por bajo, teclados y batería. Será el 27 de julio en el Parque El Majuelo.

Festival de Jazz de San Javier

El Festival de San Javier (en Murcia) celebra la 27ª edición que este año rinde homenaje a la diva Roberta Flack, cantante, compositora y pianista estadounidense de soul, R&B y voz inmortal de éxitos como Killing me Softly with his song y For all we know. Hay varios escenarios, como el Auditorio Municipal Parque Almansa, la Plaza de España de San Javier y el Puerto Tomás Maestre de La Manga, entre otros. También, tributos a Russell Malone, Lou Donaldson, John Mayall, Roy Haynes y Jordi Bonell. Sobresalen las actuaciones del bajista Marcus Miller (el 22 de julio en el Parque de Almansa, donde también se dará cita D.K. Harrell); y en las mismas tablas, el joven pianista y compositor Daniel "Donny" López es uno de los mas brillantes talentos en funk y el soul, junto a Donny's Black Shoes (el 19 de julio). El festival se celebra hasta el 22 de julio.

El bajista Marcus Miller actúa en el Festival de Jazz de San Javier