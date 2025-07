Pintarroja, el chiringuito de puerto en Menorca de un ex elBulli en el que rinde culto al marisco

Cuenta que con la apertura de Pintarroja en Menorca ha visto hecho realidad su sueño de verano. Después de numerosos años compartiendo fogones con Ferran Adrià en elBulli y de contribuir a poner en marcha elBulliLab, lo dejó para idear el exitoso concepto A Pluma, con varias sedes y ahora propiedad de un fondo de inversión.

A día de hoy, se centra en Bar Lombo, Colmado Wilmot, en Barcelona, y durante estos meses en la tercera temporada de este chiringuito, que ha arrancado con novedades en su carta, pero con la misma filosofía de siempre: ofrecer una cocina honesta, de producto, sabrosa y sin artificios. Eugeni de Diego afirma que no quería abrir un espacio cualquiera, qué va, sino crear un auténtico lugar de culto al marisco.

Por eso, estamos ante un proyecto "inspirado en los veranos de la isla de Menorca y en sus pescadores, pero rompiendo con los co?digos de una marisqueri?a tradicional y anticuada con un producto de máxima calidad servido en un entorno maravilloso". Según sus palabras, Pintarroja es un chiringuito de puerto en el que degustar un producto fresco, recién sacado del mar y cocinado de manera honesta, sin florituras, hecho a la plancha o al vapor. Sin pretensiones. Por este motivo, Eugeni trabaja con pescadores locales, pero también colabora con cooperativas y productores de la zona, que le permiten trabajar otras materias primas autóctonas en todo su esplendor y, sobre todo, con alma menorquina para preservar y resaltar la esencia de la isla en cada bocado.

Para idear este concepto, se inspiró en el Rafa's, de Rosas, al que acudía con otros bullinianos durante sus años en el restaurante que cambió el paradigma de la gastronomía española con Ferran Adrià al frente: "Quería hacer lo mismo con una plancha, un muy buen producto y profesionales de la isla que estuvieran en el día a día", afirma el cocinero, quien apuesta por una culinaria directa y fresca.

Menorca ha sido la isla escogida porque "es un lugar que me gusta, porque he ido desde niño. Además, crear un concepto en ella es un reto, ya que de las islas es la que cuenta con una temporada más corta. En un mes y medio, tienes que hacer lo de todo el año. Debes ser capaz de conseguir en una isla tan difícil para un negocio hacer negocio. Si es así, el concepto puede viajar. Y me hace ilusión que lo haga. Creo que es un proyecto que ha encajado".

Preguntado por qué detalles debe reunir el chiringuito diez, asegura que "la perfección no existe, sobre todo cuando eres una persona inquieta". Así que, realizó un estudio sobre lo que busca el comensal "y yo en concreto. En Menorca, desde luego, tranquilidad, vistas y Pintarroja las tiene, y comodidad. Y, sobre todo, productos frescos a un buen precio". En definitiva, la labor es dar un bien servicio, una materia prima excelente, servida con una buena técnica, en un sitio confortable en el que estar tranquilo también tomándote un mini gin tonic, una pomada Frozen o una sangría para abrir boca. Primero con unas aceitunas aliñás y unas virutas de jamón ibérico antes de que llegue el desfile de delicias.

Para picar, destacamos el surtido de pescados curados, tanto el salmón como la corvina, el majestuoso salpicón de langostinos, las bravas con tartar de gamba o los mejillones con sobrasada. Entre los panes, probad el "pigalle". Este es un destino, abierto de seis de la tarde a once de la noche, al que acudir numerosas veces a lo largo del verano y en cada una de ellas probar algo diferente. Ya sean los calamares fritos con mayonesa de lima, la ensalada de tomate con queso de Mahón y el bikini de sobrasada con queso Subaida.

Como pescados recién llegados de la lonja, imprescindibles son las zamburiñas a la plancha, el bacalao al pil pil, los chipirones en su tinta y, cómo no, la gamba roja de Huelva a la plancha. Pero ojo, pregunten por el pescado del día, siempre.

Carnívoros, despreocupaos, porque vuestra es la chuleta de vaca vieja para disfrutar con unos pimientos confitados, un trinxat , una ensalada o con una parrillada de verduras, guarniciones todas grandes amigas de las joyas marinas. Como postre, la piña balsámica es insuperable, pero la carta también anuncia la ensaimada de la casa, la tarta de chocolate con helado de stracciatella y la de queso con helado de frutos rojos. Maravilla junto al mar.

C/ MOLL D'EN PONS, 10 07720, ES CASTELL

T. (+34) 660 259 803 pintarrojamenorca.com

IG @pintarrojamenorca