Audemars Piguet celebra 150 años con Mark Ronson y Raye

No hay celebración sin música y, con motivo de su 150 aniversario, la Manufactura de Alta Relojería suiza Audemars Piguet tiene el placer de revelar una banda sonora creada especialmente para la ocasión en colaboración con el amigo de la marca Mark Ronson y el nuevo miembro de la familia AP, RAYE.



El lanzamiento de la canción, titulada Suzanne, ha tenido lugar en un evento exclusivo en el espacio 180 Studios de Londres que ha reunido a artistas, clientes y amigos de la marca durante una velada de celebración llena de pasión y emoción. Tras la banda sonora, el vídeo Syncing Sounds 150 ofrecerá una visión excepcional del proceso creativo y el viaje colaborativo del dúo.

Al colaborar con talentos con quienes comparte unos valores en común, Audemars Piguet sigue expandiendo su dinámico programa musical con una propuesta de experiencias que van más allá de la relojería.

Suzanne, un tributo a la familia y al legado

En el marco del 150 aniversario de AP, el viaje colaborativo de RAYE y Mark Ronson ha culminado con la creación y el lanzamiento de una canción original. Titulada Suzanne, la canción celebra dos de los valores compartidos por ambos artistas, el espíritu familiar y el legado, mezclando el sonido de los instrumentos musicales con la tecnología digital para crear una increíble melodía, realzada por la inigualable interpretación de RAYE.

El nombre que la artista eligió para su canción, Suzanne, causó un fuerte impacto en Mark por la coincidencia que suponía, al resonar con una figura significativa de su pasado. Sin embargo, hasta la posproducción el dúo no vinculó el nombre a la historia de Suzanne Audemars, antepasada directa de las familias Audemars y Piguet, cuyo coraje resultó determinante en la fundación de la empresa.

"Desde hace años, admiro el arte de RAYE y he seguido su evolución desde la compositora inicial hasta la artista versátil en que se ha convertido. Cuando Audemars Piguet nos reunió gracias a su programa AP y la Música, parecía que las estrellas se alinearan exactamente en el momento adecuado. No es una colaboración más, sino un proyecto en que nos hemos metido de lleno con una serie de sesiones nocturnas en Londres, Nueva York y Los Ángeles", explica Mark Ronson. "La música que hemos creado juntos lleva nuestro ADN musical, pero nos conduce hasta un lugar adonde ninguno de nosotros habría llegado solo. Estoy impaciente por oír lo que hemos hecho. No hay nada como ese momento en que una pieza musical finalmente sale de tus manos y encuentra su lugar en el mundo. Espero que resuene en el mundo como lo ha hecho en nosotros", prosigue.

Además, Audemars Piguet ha ampliado la experiencia para los amantes de la música al documentar el proceso creativo de Suzanne. Bajo la dirección de Theodor Guelat, el vídeo Syncing Sounds 150 permite acceder en exclusiva al universo de RAYE y Mark Ronson, con una exploración de su visión artística y un recorrido del viaje desde la inspiración inicial hasta la grabación en el estudio.

Los estilos singulares de RAYE y Mark Ronson reflejan la esencia de los valores de la marca: artesanía, pasión y colaboración. Meticuloso e introspectivo, el estilo refinado y discreto de Ronson complementa orgánicamente la personalidad vibrante y la energía expresiva de RAYE. Juntos encarnan el equilibrio entre tradición e innovación, espontaneidad y precisión: una armonía que radica en el seno tanto de la relojería como de la música.

AP150 en Londres con una velada de sinergias inspiradoras

El lanzamiento de la nueva banda sonora ha tenido lugar en el mítico centro cultural londinense 180 Studios. Invitados y amigos se han congregado en este espacio, cuya entrada se había transformado en una réplica del hogar de la marca en Le Brassus para dar inicio a un viaje fascinante por el paisaje natural de la región. Con la selección musical de Benji B. en el ambiente, la decoración interactiva ha seguido revelando archivos históricos, vivos retratos de la familia AP y algunos de los secretos mejor guardados de sus relojeros. Más adelante, una zona de bar privada daba paso a un escenario totalmente distinto.

La noche continuó con una cena informal en una atmósfera a la vez íntima y vibrante, inspirada en los icónicos estudios de grabación, que reflejaba la esencia del programa AP y la Música. Para sorpresa de todos, RAYE subió al escenario para protagonizar una actuación electrizante, seguida por el lanzamiento sorpresa de Suzanne como antesala de una velada inolvidable en la pista de baile. El propio Mark Ronson como DJ terminó de enfervorizar a los artistas, clientes y amigos de la marca presentes, que disfrutaron de una experiencia musical única en una celebración de la pasión, el trabajo en equipo y el talento.

Raye, el talento privilegiado de AP y la Música

Audemars Piguet tiene el placer de dar la bienvenida como nueva amiga de la marca a RAYE. Rachel Agatha Keen, una música de formación clásica conocida por su capacidad de mezclar las influencias musicales tradicionales y contemporáneas, ha emergido como una de las voces más destacadas del panorama musical actual. Con un récord de seis BRIT Awards en 2024, entre ellos los de Mejor artista, Álbum y Canción, RAYE ha hecho historia al convertirse en la artista más premiada en una sola ceremonia y la primera mujer en alzarse con el título de Compositor del Año. Sus actuaciones musicales se cuentan entre las más seguidas en directo. Este mismo año ha recibido el premio Ivor Novello Awards y tres nominaciones Grammy, entre ellas las de Mejor Artista Novel y Compositor del Año, lo que la ha consolidado como un auténtico icono de la industria musical

"La música es el propósito que me guía e impulsa mi pasión y mi dedicación para crear. Me inspiro en artistas cuya creatividad está tan viva que sus obras se mantienen atemporales incluso cuando ya no están. Crear Suzanne con Mark Ronson ha sido como un milagro, ¡y descubrir el vínculo profundo de la canción con la historia de la marca ha sido mágico! No podría sentir más orgullo de haber trabajado con AP y el icónico Mark Ronson. La canción realmente me encanta. Es como si todo respondiera a un plan perfecto", cuenta la artista.

Además de su capacidad para romper moldes de género y su versatilidad artística, RAYE comparte el sentido profundo del espíritu familiar, la perspectiva multicultural y la dedicación a la artesanía de Audemars Piguet. Trabajando estrechamente con sus padres, su deseo de superar los límites y forjar su propio camino es realmente inspirador, lo que encarna el espíritu independiente que caracteriza a Audemars Piguet desde 1875. Esta primera colaboración con la marca es tan solo el principio de una prometedora y fructífera amistad.

La larga tradición de AP y la música

A lo largo de los años, Audemars Piguet ha apostado por la convergencia creativa entre la Alta Relojería y la música mediante diversas colaboraciones. Una de las más destacadas sinergias arrancó en 2006, cuando la Manufactura aunó esfuerzos con la EPFL (Escuela Politécnica Federal de Lausana) y un grupo de expertos, entre ellos músicos, para emprender un programa de investigación de ocho años acerca de la tonalidad acústica de sus relojes con sonería.

"El programa «AP y la Música» es una extensión de nuestro compromiso a largo plazo con la creatividad y el talento. Para nosotros es muy emocionante reunir a RAYE y Mark Ronson en torno a nuestro 150 aniversario para presentar una pieza original y extraordinaria que resonará con la comunidad de AP y el gran público en los próximos años", explica Ilaria Resta, CEO de Audemars Piguet.

En línea con su compromiso con la música, Audemars Piguet contribuye al Montreux Jazz Digital Project desde 2010, en colaboración con la Fundación Claude Nobs y la EPFL. Este notable proyecto abarca la digitalización, preservación y ampliación de los archivos audiovisuales del Festival, reconocidos por la UNESCO como parte de su registro Memoria del Mundo.

En 2019, Audemars Piguet se convirtió en socio global del Festival de Jazz de Montreux y puso en marcha su programa AP y la Música para apoyar el talento musical mediante colaboraciones orientadas a favorecer directamente la práctica y el desarrollo de los artistas. En esta línea, en 2020 la marca lanzó la miniserie 180, que repasa el proceso creativo de los artistas invitados a colaborar en una banda sonora original. Este proyecto fue seguido por una actuación en el Festival de Jazz de Montreux de 2021, que allanó el camino para el lanzamiento de Audemars Piguet Parallel en 2022. Coincidiendo con el Festival, esta innovadora serie de conciertos ofrece a una selección de artistas la oportunidad de actuar en parajes especiales y brindar experiencias de hospitalidad únicas. Ese mismo año, Audemars Piguet anunció la incorporación de Mark Ronson como amigo de la marca, y dio el pistoletazo de salida a la colaboración con una serie de cortometrajes a fin de documentar el proceso creativo surgido del encuentro entre el productor británico-estadounidense y el artista de Rythm & Blues Lucky Daye, con su tema Too Much. En 2023, recibió el encargo de organizar la fiesta de clausura del Festival de Jazz de Montreux, que reunió para la ocasión a su familia musical en el escenario.

Además, la marca también ha promovido diversas colaboraciones individuales y personalizadas de distintos universos creativos, como el colectivo de DJ berlinés Keinemusik, lo que le ha permitido abrirse a nuevas perspectivas que resuenan con un público amplio. Actualmente, la marca sigue trabajando en proyectos colaborativos con diversos artistas musicales de todo el mundo, y ahora da la bienvenida a RAYE como nuevo talento de la familia AP.