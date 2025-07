Jennifer Lopez is back: la súper estrella inaugura en España su gira europea con siete conciertos, de Vigo a Tenerife

80 millones de discos vendidos y una recaudación en taquilla mundial por sus películas de 2.900 millones de euros. Es la megasestrella Jennifer Lopez. JLo arranca su nueva gira, UP ALL NIGHT, que la llevará por Europa, Oriente Medio y Asia y ha elegido España para ese arranque. Será siete conciertos en suelo patrio con una primerísima escala en Vigo.

UP ALL NIGHT es la quinta gira de conciertos que firma la cantante y actriz y supone su regreso a los escenarios desde 2019 cuando protagonizó su tour, It's My Party. Lasetlist del evento será un viaje a través de sus mayores éxitos, una fusión de música, cine, videoart, performance y cultura pop.

Repasamos los temas que jalonan la vida musical de la diva y que se ha convertido en himnos en el mercado latino y anglosajón. If You Had My Love, de su álbum On the 6; Waiting for Tonigh, una de sus más icónicas canciones; Love Don't Cost a Thing, de J.Lo; el ya clásico Jenny from the Block, de This Is Me...Then; Let's Get Loud, Get Right, Ain't Your Mama, Dinero y On the Floor, hit que le acompañó en su regreso triunfal con su público en el año 2011. Un éxito mundial, que alcanzó el puesto top 5 en más de 30 países y uno de los temas más reproducidos en las plataformas de streaming de todos los tiempos.

JLo, como se la conoce mundialmente, desembarca en Vigo el 8 de julio. Será su primera cita española de las siete que anunciadas en su cartel promocional. La artista del Bronx, Nueva York, icono pop, de R&B, hip hop y música dance latina, actúa en Cádiz el 10 de julio; en Málaga el 11; en Madrid, en el Movistar Arena, el 13 de julio; en Barcelona, en el Palau Sant Jordi, el 15 de julio; en Bilbao el 16; y en Tenerife el 18. De Canarias parte para Budapest, Varsovia y Estambul, entre otras escalas.

Pionera del sonido latino hasta llevarlo al mainstream, Jennifer Lopez atesora también una carrera filmográfica potente: Selena, 1997, en la que dio vida a una estrella tejana; Out of Sight, donde compartió cartel con George Clooney; las comedias taquilleras Planes de boda y Sucedió en Manhattan y Estafadoras de Wall Street. La artista y productora polifacética es símbolo del orgullo latino en EE UU, especialmente para la comunidad puertorriqueña, y ha desafiado las barreras de género. Uno de sus momentos más estelares fue el medio tiempo de la Super Bowl del año 2020, en febrero, cuando salió al escenario con Shakira. Poco después se declaraba oficialmente la pandemia de la covid.