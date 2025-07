Este es uno de los lujazos del Four Seasons de Madrid: el cine de verano del chef marbellí Dani García

Cierto es que los madrileños, si nos lo proponemos, tenemos la oportunidad de apuntarnos a todo tipo de planes, cada cual más divertido, pero también los hay a un precio considerable. Aunque la ocasión lo merece. Lo decimos porque Dani Brasserie recupera uno de sus planes más especiales: el cine al aire libre. Tomad nota, porque durante cuatro miércoles, el 16 y 30 de julio, y el 13 y 27 de agosto, la terraza del restaurante, en la séptima planta de Four Seasons Hotel Madrid, vuelve a convertirse en sala de proyección con una nueva edición de "Dani's Cinema Club".

Cada película irá acompañada de un menú exclusivo, ideado por Dani García, con elaboraciones que dialogan directamente con la trama. ¿El precio del planazo? 295 euros.

La cartelera: de Ratatouille a Almodóvar

Así, el día 16 dará comienzo el ciclo de proyecciones con "The Menu", una sátira sobre el mundo de la alta cocina que esa noche dialogará de forma muy especial con la presencia del propio Dani García, quien aportará su mirada personal sobre el universo culinario que representa. El 30 quien lo desee podrá ver la mítica "Eat Pray Love", una excusa perfecta para viajar sin moverse de la mesa, de la mano de Julia Roberts buscando respuestas entre Italia, India e Indonesia. El 13 de agosto proyectarán "Ratatouille", una entrañable celebración del amor por la cocina. Finalmente, como no podía ser de otra manera, y porque nadie retrata Madrid como él, Almodóvar cierra el ciclo cinematográfico el 27 con "Mujeres al borde de un ataque de nervios".

La propuesta está pensada para disfrutar del séptimo arte con los cinco sentidos bajo el cielo estrellado de la capital. Toda una experiencia inmersiva que busca difuminar realidad y ficción haciendo sentir al comensal parte de la película, no sólo a través de los sabores, sino también con el ambiente de su terraza. Desde la decoración y la disposición de las mesas hasta los uniformes del equipo, cada detalle está diseñado para traspasar la gran pantalla y transformar a los comensales en personajes protagonistas de la velada.

Dani Brasserie. Solomillo de ternera

Cada sesión tiene una capacidad para 30 personas, así que reservad con antelación en dani.madrid@fourseasons.com. Sabed que probar las nuevas incorporaciones del chef marbellí en la carta merece mucho la pena probarlas. En el Raw Bar prima el productazo, así que durante esta temporada destaca lo mejor de Barbate en plena temporada de atún. De ahí que nosotros diéramos preferencia en nuestra degustación a unas elegantes láminas de o'toro con tomate rallado, aceite de oliva y pan crujiente. Refrescante y rico es el tiradito de salmón con leche de tigre de yuzu kosho y manzana, aunque a nosotros nos entusiasmó la gamba blanca con aliño cítrico y aceite templado de sésamo. Eso sí, otra noche volveremos a probar el ceviche amarillo de corvina y vieiras con maíz fresco, manzana y jalapeños.

Dani Brasserie. Hamburguesa Rossini

Dani García

En cuanto a los platos principales, la estrella de la temporada es el Paccheri Mar Abierto, con bogavante nacional, carabinero, almejas, mejillones y langostinos tigre. Productos en todo su esplendor como también lo están el solomillo de atún, servido con apionabo, concassé y edamames, el carabinero a la brasa con holandesa de Jerez y el bogavante a la parrilla. Carnívoros, la hamburguesa Rossini, todo un clásico sugerente, no falla, lo mismo que pollo de corral al Josper, marinado con un mix de hierbas y naranja. Entre las novedades, destaca como fin de fiesta la gelatina de mango y queso Payoyo, acompañada de helado de Pedro Ximénez. Mismo postre servido en el menú que reúne algunas de las recetas más emblemáticas de la trayectoria de Dani García, que recibe el nombre "The Best of Dani" (120 euros). Se trata de un recorrido por siete platos icónicos del marbellí. Como ejemplo, el yogur de foie, Oporto y parmesano (2002), el clásico brioche con mantequilla de trufa melanosporum, el descargamento de atún (2015) con pimientos amarillos, lima y aceituna negra y el icónico Tomate Nitro® y gazpacho verde (2007) con tartar de quisquillas. Como principales, la lubina asada con alcachofa y jugo de ibéricos y el pichón asado con trigo guisado con setas y paté.