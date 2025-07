Hablamos con Tony Mils, el nieto de Carlos Slim que debutará en Starlite Occident tras telonear a Marc Anthony

"Soñé muchas veces con este momento", nos dice con una mezcla de emoción y templanza Tony Mills, cantante mexicano de 22 años y nieto del magnate Carlos Slim, tras haber vivido lo que considera uno de los momentos más importantes -hasta ahora- de su carrera artística: ser telonero de Marc Anthony en Starlite Occident. "Estoy súper feliz y agradecido con él por la oportunidad y con todo el equipo del festival. Han sido meses de preparación y ahora sí está todo listo: mucha emoción, mucho nervio, pero de la buena". De hablar pausado y gran carisma, Antonio Slim Serrano, como realmente se llama, sorprende por su sencillez, su cercanía y su humildad. Es un chico al que se le iluminan los ojos cuando habla de las oportunidades que le están surgiendo a su corta edad y se muestra en todo momento, muy agradecido por ellas.

Aunque nuestro protagonista ya había estado previamente en el festival, "es mi tercera vez en Starlite", recuerda, esta ha sido su presentación oficial en el escenario principal, ante un público multitudinario. "Nunca había tenido la oportunidad de cantar en ese escenario. Estar justo antes que Marc Anthony, nada más y nada menos, fue un reto también, porque había que dejar a la gente bien ambientada para el show".

Ahora, Tony se prepara para su debut en solitario este 5 de julio (una fecha que coincido con posteriormente, el concierto de un gran como Raphael) en el escenario Lounge del festival, un espacio más íntimo donde presentará en directo su primer álbum: un trabajo personal, sincero y lleno de identidad. "Este álbum lo lanzamos hace un poquito más de un mes y es un disco súper personal. Al ser el primero, quería que fuera un proyecto que me definiera. Más que pensarlo desde lo comercial, mi intención era que quien lo escuche pueda conocerme a la perfección en 13 canciones".

Ese impulso creativo, confiesa, lo lleva en la sangre. No sólo por vocación, sino también por legado familiar. Su abuelo, Carlos Slim, es uno de los mayores coleccionistas de arte del mundo, y el arte ha sido siempre un eje vertebrador en casa. "Desde muy niños nos inculcaron mucho el arte, y eso es algo que siempre voy a agradecer. La creatividad ha estado muy presente en mi familia".

De hecho, el nombre de los Slim no es ajeno al universo Starlite. Bibiana Domit, también parte de la familia, dejó huella en el festival pintando en directo un mural con acompañamiento musical. "Creo que todos en casa crecimos rodeados de estímulos creativos", reflexiona a Evasión la joven promesa.

Tony, sin embargo, eligió un camino distinto dentro del arte: el de la música. "Siempre fui muy creativo: me gustaba dibujar, pintar, escribir… pero fue la música la que me atrapó del todo". Empezó a experimentar con ella a los 14 años y poco después ya estaba componiendo y grabando sus primeros temas. "Me fui metiendo como pez en el agua. Fui conociendo productores, aprendiendo muchísimo, y más tarde me fui unos meses a Colombia, donde grabé mis primeras canciones. Fue un camino largo, pero muy bonito".

Su propuesta musical se mueve dentro del pop contemporáneo, pero con guiños a múltiples géneros y una narrativa marcada. "Yo siempre digo que mis canciones son historias con música de fondo. No me gusta encasillarme. Me gusta explorar sonidos distintos y encontrar lo que mejor encaje con lo que quiero contar. Al final, todo entra dentro del mundo del pop, pero siempre trato de que tenga identidad".

Esa identidad está profundamente ligada a su país de origen: México. "Me influye al cien por ciento. Desde niño me inculcaron la música mexicana, y todo lo que está pasando ahora musicalmente en México es padrísimo. Hay una nueva ola de artistas increíbles, y poder representar a mi país en escenarios como este es de las cosas más lindas que me están pasando".

En cuanto a referentes, lo tiene claro: "Luis Miguel es una leyenda mexicana, por supuesto. Me encanta. También Maná. Y ahora estoy escuchando mucho a Carín León. Hay muchos proyectos súper cool saliendo en México".

Después de su paso por Starlite, Tony se prepara para otro hito: su primera gira por México. "Será a finales de este año. Estoy muy emocionado, muy feliz. Y si Dios quiere, el próximo año también espero poder hacer una gira por España. Sin duda, este es solo el inicio de unos meses increíbles". Pese a la juventud y al peso de su apellido, no siente carga alguna, sino todo lo contrario. "Mi familia ha sido y es un apoyo enorme dentro de esta carrera. Siempre son los primeros en estar ahí, en apoyarme, en escuchar mis canciones, darme su opinión y su respaldo. Sin ellos no estaría aquí. Su apoyo moral es clave en el día a día, no sólo en los shows".

Su mayor sueño, asegura, es poder llevar su música a nuevos escenarios y conectar con el mayor número de personas posible. "Quiero dar un mensaje positivo a la mayor cantidad de gente. Y también estoy tratando de aprender a disfrutar cada paso. Darme esas pausas para reflexionar, para aplaudirme. Son momentos únicos que no se repiten todos los días".

¿El mejor consejo que ha recibido de su padre o de su abuelo? Nos lo resume en una frase: "Si vas a hacer algo, hazlo con el cien por ciento de ti. Y disfrútalo. Eso es lo más importante: disfrutar cada paso del camino, con actitud, esfuerzo y mucha pasión".