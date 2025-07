Más cerca de 2050: así son las entrañas del Radisson Hotel Manchester City Centre, el primer hotel sin emisiones de Reino Unido

Cuando se piensa en las trabajadoras incansables del reino animal, las abejas son las primeras en venir a la mente. Su diminuta silueta, cargada de significado, se proyecta entre los rascacielos de una ciudad con una personalidad forjada con trabajo y dedicación.

Hablamos de Manchester, donde la abeja es todo un símbolo identitario. El alma de la metrópoli casa con una ciudad donde cada rincón vibra con la energía de lo que está por venir. Y es que en Manchester viven un paso más cerca de 2050 y una estancia en un hotel puede demostrarlo.

El cambio climático y la urgencia de una estrategia global para proteger el planeta trasciende todos los ámbitos de la sociedad. Pero no solo gobiernos y grandes empresas actúan para revertir esta situación. Nuestras decisiones cotidianas también cuentan y, con la llegada del verano, cada vez es más común pensar en el impacto de las vacaciones y el turismo sobre el planeta. Radisson Hotel Manchester City Centre, A Verified Net Zero Hotel pretende ser esa alternativa turística donde el confort y la sostenibilidad vayan de la mano.

Una imagen de la terraza exterior del Radisson Hotel Manchester City Centre

En este hotel, el compromiso con el medioambiente es el corazón de la propuesta. Pero ¿qué significa realmente vivir una experiencia Net Zero? Las ofertas hoteleras con esta verificación son aquellas que han conseguido reducir sus emisiones netas de gases de efecto invernadero a cero o casi cero.

En elEconomista, tuvimos la oportunidad de adentrarnos en las entrañas del primer hotel sin emisiones de Reino Unido. Tras atravesar un Manchester que despedía otro día más iluminado por el ocaso, llegué al Radisson Hotel Manchester City Centre. Allí, en la recepción me entregaron un código QR que resumía la esencia del proyecto: un suministro energético 100% renovable, menús con baja huella de carbono y producción mínima de residuos.

El objetivo del grupo hotelero es trasladar este ejemplo al resto de hoteles de cara a 2050. "Es un auténtico viaje", reconoció Inge Huijbrechts, Chief Sustainability & Security Officer en el Grupo Radisson Hoteles. La encargada de supervisar la implementación de la estrategia de sostenibilidad del grupo insistió en que la apertura del primer hotel Verified Net Zero -y próximamente en la capital noruega- demuestra que la "transformación del futuro de la hostelería ante el desafío creciente del cambio climático es posible".

Mismo edificio, distinto esqueleto eléctrico: del gas a la electrificación

Pero cambiar el concepto de la hospitalidad no pasa por construir nuevos hoteles. Desde 2011, el Grupo Radisson Hoteles lleva optimizando sus servicios en materia de sostenibilidad, pero no fue hasta el año pasado que tomaron el Radisson Hotel Manchester City Centre como banco de pruebas. Al final salió bien. "La intención es ir descarbonizando los hoteles que ya están hechos", dijo João Dias, Global Senior Manager Net Zero, quien recordó que el proceso de la renovación de las infraestructuras duró en torno a unos 10 meses. Hoy el de Manchester puede decir que está electrificado al 100%.

No fue un proceso sencillo, pero ha merecido la pena, apuntó João Dias. El proyecto consistió en cambiar las instalaciones de gas natural a alternativas eléctricas, lo que ha convertido a este alojamiento hotelero en el primero de Reino Unido con tecnología de aerotermia de bombas de calor para el funcionamiento de la calefacción, la refrigeración, el agua caliente, la cocina, el spa y la piscina.

Spa en Radisson Hotel Manchester City Centre

Estas bombas de calor instaladas en la superficie del hotel utilizan propano, un refrigerante natural cuyas emisiones de CO2 son prácticamente nulas. El proyecto de transformación de electrificación integral de todo el edificio supuso una reestructuración integral de las infraestructuras del edificio y alcanzó una inversión de 1,4 millones de euros.

Bombas de calor para la electrificación del edificio

¿Cuánto contamina lo que comes?

Entre las emisiones de carbono que también se han reducido a cero destaca en un gran porcentaje la cocina. La clave está en un ranking que indica la huella de carbono que produce la elaboración y consumo de cada plato. Bucear entre su menú te enfrenta a responder la siguiente pregunta: ¿Qué es más sostenible, pedir el clásico fish&chips o una hamburguesa vegana? Ambas poseen una categoría verde, lo que significa que la huella de carbono de este plato es baja, de entre 0.40 y 0.90 kg de CO2e/meal -o dióxido de carbono equivalente por comida-. Hay platos que incluso llegan a alcanzar un impacto muy bajo, con 0.40 kg2 de CO2e/meal por plato como la ensalada de hojas amargas, mientras que a un filete de corazón de lomo curado en seco le corresponde un nivel de huella ambiental muy alto que implica un impacto de a partir de 2.60 kg CO2e/meal.

Para Jens Brandin, Cluster General Manager, la intención "no es influir sobre las elecciones de los clientes, sino darles el poder de decidir. Pueden ver el impacto en el medioambiente que tiene una hamburguesa. Lo importante es que tengan la información para decidir".

Pero no solo este sistema de cocina baja en carbono se establece a la hora de ofrecer el menú M&E del Radisson Hotel Manchester City Centre, sino también el bufé del desayuno. La encargada de supervisar y desarrollar estos menús sostenibles es Klimato, empresa sueca encargada de analizar toda la oferta alimentaria para garantizar esta huella de carbono. Anton Unger, CEO y cofundador de Klimato, explica que, con la información ofrecida, la mayoría de los clientes prefieren alimentos sostenibles, lo que refuerza el compromiso de los consumidores con la huella de carbono.

Desayuno buffet en el comedor del hotel

Durante el desayuno, escuché a alguien preguntar: "¿Qué significan estas distinciones de colores?" Este huésped se dirigía a uno de los camareros en la sala del comedor, quien le respondió acerca de la denominación Verified Net Zero del hotel: "Medimos todos los deshechos de la comida realizando un seguimiento del peso de los restos en los platos cuando vuelven a la cocina. Así, actualizamos las raciones y los ingredientes para minimizar los residuos". Aquí, este miembro del hotel se refería a una de las tareas del personal de cocina que trata de medir los residuos alimenticios. En ese momento, vino a mi mente uno de los momentos durante la visita guiada a la prensa guiada por el equipo de Grupo Radisson Hoteles. Kevin Whiteford, Director de Clúster en los hoteles Radisson de Mánchester, nos ofreció una demostración del dispositivo medidor y reveló el secreto detrás de no ofrecer platos de gran tamaño a los huéspedes: al utilizar platos más pequeños, se reduce la cantidad de comida que cada persona lleva a su plato evitando así el desperdicio alimentario.

Kevin Whiteford, General Manager RadissonBlu Hotel en Leeds, en una de las cocinas del hotel

Aun así, es posible reducir aún más los residuos. Este responsable nos explicó que los platos o alimentos que no se utilizan, son publicados en la plataforma Too Good to Go, una alternativa que permite dar una nueva vida a la comida y alcanzar la meta hacia el residuo cero.

Aquí no se tira nada: el objetivo de residuo cero en un hotel

La gestión de los residuos es otro de los pilares de la estrategia Net Zero de Radisson. Las tres papeleras en las habitaciones pensadas para dividir los residuos tan solo es un pequeño gesto dentro del enfoque integral del hotel en su compromiso con la sostenibilidad.

Con el apoyo de la compañía de gestión de residuos Greenzone, el grupo trabaja para mejorar los procesos de segregación y optimizar las recogidas. Además, se encargan de formar a los empleados para transmitir a los huéspedes el concepto Net Zero. "Es importante comunicar lo que hacemos. La clave es transmitir que un esfuerzo por cuidar el medio ambiente merece la pena", apuntó Jens Brandin.

En aspectos tan complejos como el proceso de sostenibilidad, la transparencia es un reto a tener en cuenta y responder a las preguntas con claridad sobre la hospitalidad Net Zero, es de vital importancia. Por ejemplo, ¿cuál es el destino de la basura producida? ¿De dónde vienen los alimentos utilizados?

Respondiendo a la primera pregunta, los residuos son eliminados o reciclados, por lo que ninguno de sus residuos va al vertedero. En el caso de los dispensadores de jabones, el concepto de los dispensadores actuales nada tiene que ver con el típico set individual de champú, gel de ducha y acondicionador para el cabello de los hoteles tradicionales. "No se trata de seguir desechando plástico, sino de reutilizar lo que sea posible", apunta Austin Eaton, Head of Marketing en Europa y Reino Unido de la empresa Clean the World. La solución, gestionada por la compañía, consiste en la instalación de dispensadores de jabón en la pared para cada una de las habitaciones.

Un momento de la visita con la prensa en el Radisson Hotel Manchester City Centre

No obstante, el fin útil de estos productos como residuos es inevitable, reflexiona la responsable de Sostenibilidad del Grupo Radisson Hoteles, puesto que su interior puede verse alterado por un mal uso. Aunque "es una cuestión que estamos planteando mejorar", estos dispensadores permiten un uso prolongado del mismo para ser posteriormente reciclados. Clean the World se encarga de convertir estas botellas en pellets útiles para otras industrias.

A la segunda pregunta, los productos frescos que componen el menú provienen de cultivos que siguen prácticas agrícolas sostenibles como la de Thomas Gent, agricultor y experto en agricultura regenerativa. Desde un viaducto junto a las vías de tren convertido en un auténtico jardín en el corazón de Manchester, también conocido como el Viaducto de Castlefield, Gent puso en valor la importancia de la preservación de los cultivos tradicionales como el trigo, la cebada o la avena.

La visita prosiguió con un recorrido en bicicleta eléctrica hacia el Viaducto de Castlefield con el equipo de Agreena

Para que el Radisson Hotel Manchester City Centre cuente con productos provenientes de proyectos comprometidos con la preservación de ecosistemas naturales, Agreena participa activamente. Esta organización gestiona el mayor programa de carbono en suelo de Europa que apoya a más de 2.300 agricultores en la regeneración de 4,5 millones de hectáreas agrícolas. La colaboración de Agreena y Radisson se basa en establecer alianzas entre el hotel y proveedores agrícolas locales.

"Lo que Manchester hace hoy, el mundo lo hace mañana"

Cambiar la experiencia vacacional no solo implica elegir un nuevo destino, es posible dar un paso más. Federico J. González Tejera, CEO de Grupo Radisson Hoteles, siempre pensó en dar un giro al futuro de la hospitalidad. Para él, el sector debía alinearse con los avances globales, y la sostenibilidad representa una prioridad urgente.

Convencido del valor de la iniciativa Net Zero 2050, Grupo Radisson Hoteles ha implementado una ambiciosa estrategia ambiental. Con más de 1.500 hoteles en funcionamiento en un centenar de países, desde 2019 su huella de carbono se ha reducido en un 35%. Actualmente, 62 de sus hoteles cuentan con la certificación de construcción ecológica Build Planet y dos de ellos, los ubicados en Manchester y Oslo, cuentan con la garantía de cero emisiones de carbono netas.

En España, el grupo suma once hoteles y el objetivo es alcanzar los 27 en los próximos años. En concreto, la marca Radisson Collection abrirá un nuevo hotel en 2027 en el edificio Generali de la calle Alcalá de Madrid, además de nuevas aperturas previstas en Málaga y Tenerife.

Con la mirada puesta en 2050, el Grupo Radisson Hoteles asume el ambicioso reto de liderar el cambio verde y consolidar su compromiso con la neutralidad en carbono en el sector. Desde Manchester, las abejas trabajadoras, emblema de esfuerzo colectivo y resiliencia, trazan la senda hacia un futuro sostenible y comprometido de la hospitalidad. Una ciudad crucial en el origen de la industria que no cesa en su empeño de avanzar y que marca el proceso del cambio. Como dice el periodista Stuart Macnie, "lo que Manchester hace hoy, el mundo lo hace mañana".