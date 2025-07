Les vamos a salvar la piel: lo que no sabes sobre el bronceado (y deberías)

No hay que protegerse tanto en la ciudad como en la playa".

" No hay que protegerse tanto en la ciudad como en la playa". Según ese mismo estudio, el 19% confesó fotoprotegerse solo cuando estaban en la piscina o la playa, pero el asfalto refleja la radiación tanto como el agua y la arena, multiplicando su impacto.

" Si está nublado, no hay riesgo" . L as nubes bloquean la luz visible e infrarroja (la que da calor), pero hasta el 80% de los rayos UV pueden atravesarlas.

" Cuando estamos tras un cristal, estamos protegidos". Los rayos UVB (los que causan quemaduras solares) no atraviesan la mayoría de los vidrios pero, a menos que tengan tratamiento especial UV, sí lo hacen los UVA (responsables del envejecimiento prematuro de la piel y del cáncer) y la luz visible e infrarroja (puede provocar manchas).

