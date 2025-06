Pedro Capó: "En mi nuevo disco me atrevo a sumergirme en la vulnerabilidad con mi reciente divorcio y ver a mi hijo abandonar el nido"

Pedro Capó es, en las distancias cortas, lo que la que les escribe estas líneas definiría como 'un tipazo'. Una persona cercana, divertida, natural… dueño de un talento increíble y proveniente de una saga de artistas espectacular (su abuelo era el gran cantautor puertorriqueño de grandes éxitos conocidos en todo el mundo hispano Bobby Capó) que cuenta con una sencillez y humildad increíbles. Los años le han permitido entender que el éxito va más allá de conseguir hits mundiales, sino más bien, todo va encaminado a la autencidad con uno mismo. Boricua de Santurce (barrio de la ciudad de San Juan en el que se encuentra la mítica 'Placita de Santurce', una de las grandes cunas de la música urbana hispanoamericana) charlamos con él de su vuelta a España con 'La Carretera Tour' y un nuevo álbum que nace desde lo más íntimo: el duelo por un divorcio, la marcha de su hijo mayor y la necesidad de volver a crear desde la verdad. Hablamos con él sobre vulnerabilidad, éxito, sus colaboraciones con Jorge Drexler, La Mari o Carin León, y sobre cómo aprendió que el verdadero triunfo no es repetir una fórmula, sino mantenerse fiel a uno mismo.

Fiel a sus raíces, Pedro lleva a Puerto Rico por bandera. "Me honra representar a mi isla. Me inspira ver lo que están haciendo artistas como Bad Bunny, visibilizando nuestra cultura con orgullo", asegura. Con nuevas fechas confirmadas en Barcelona, Sevilla y Madrid (los días 26 y 27 de septiembre respectivamente y 5 de octubre en la capital española) nuestro protagonista de hoy, promete seguir brindando por la vida con canciones que, como él, no temen mirar hacia adentro.

En esta entrevista descubrirás a un Pedro Capó íntimo, sincero y sin pelos en la lengua. Un artista maduro que vibra alto y sobre todo, según los dictados de su corazón boricua y soñador. Pasen y lean…

Pedro Capó

Vuelves a España con gira y disco nuevo. ¿Qué significa esta etapa para ti?

Gratitud, contento. Contento de seguir haciendo lo que amo, apoyado por el público, especialmente acá, que llevamos labrando el camino ya hace muchos años y se siente esa conexión bonita. Desde el álbum de 'La Neta' hasta ahora con el disco de 'La Carretera', se siente esa conexión. La venta de boletos ha sido increíble, la recepción, el cariño... se siente, es palpable. Me siento como en casa y por ello, acabamos de anunciar nuevas fechas para septiembre y octubre, como el concierto de la gira que daré en Barcelona el 26 de septiembre.

España siempre te ha recibido con cariño…tienes aquí muchos fieles seguidores, eso es indudable…

Eso es así. Gracias. Llevo ya años, incluso un poquito antes de lo de Calma, visitando el país, presentándome en diferentes festivales. Pero ya con estas últimas dos propuestas, La Neta y La Carretera, se siente una conexión particular. La gente ha salido a la calle, han comprado los boletos, independientemente de todas las situaciones que están pasando. Y eso para mí significa un mundo. Agradecido de que me sigan dando ese espacio de brincar el charco, como decimos, y llegar acá a celebrar la vida con un poquito de música.

Este álbum tiene un fuerte contraste emocional, ¿verdad? Entre lo hedonista y lo profundo...

Sí, es una especie de diario, una bitácora. Fue una oportunidad para regresar a esos orígenes míos de adolescencia, donde todo era más visceral, más rock and roll. Tocábamos sin mucha programación. A diferencia de La Neta, que fue más electrónico, aquí decidimos irnos a Nashville, Tennessee, agarrar una banda tal cual y grabar en 'one take', como decimos, en una sola tirada. Eso se siente, se palpa en el disco. Me atrevo a sumergirme en la vulnerabilidad de mi realidad: un divorcio, mi hijo mayor se va de la casa… 'La Carretera' nace de esas vivencias de mi reciente separación, de la marcha de mi hijo de casa... y de la necesidad de vivir con verdad…

Pedro Capó

¿Cuántos años tiene tu hijo? Porque por lo que se ve, ya está entonces en edad de volar…

Sí, mi hijo cumple 20 años. Ya se va del nido. Me toca esa experiencia que, aunque natural, es muy intensa. Es mi primer hijo. Y todo eso se refleja en el disco. Busco una dinámica de espejo y reflejo. Estas cosas le pasan a todo el mundo. Pero no siempre las hablamos. A mí me sirvió como terapia, y poner la conversación sobre la mesa me parece importante.

¿Cómo recuerdas el gran éxito de 'Calma'?

Con gratitud. Casi como un sueño intenso. Ese tipo de cosas pasan de forma relámpago. Me llevó a aprender mucho de mí mismo, a conocer el mundo de un día para otro a los 39 años. Fue completamente inesperado. Y me trajo también esa seducción de tener que hacer otro éxito mundial. Esa tentación de repetir fórmula. Pero aprendí que no se puede crear desde esa presión: la música no se hace repitiendo fórmulas. 'Calma' nació de forma espontánea, sin expectativas ni pretensiones. Y eso es lo que tengo que seguir buscando al crear: la diversión, la autenticidad.

"La Mari de Chambao tiene una voz increíble y una energía muy especial"

Volviendo a la actualidad y a tu nuevo trabajo…en este disco colaboras con artistas muy distintos como Carin León, Jorge Drexler o 'La Mari' de Chambao. ¿Qué buscabas con estas alianzas?

Bueno, con Carin León, por ejemplo, nos conocimos en un panel de los Billboard donde hablábamos de cómo se hace un éxito. Nos miramos y dijimos: pues no lo sabemos, si no lo haríamos cada semana. Nos gustó un juego de palabras entre éxito y existo. Concluimos que el simple hecho de existir ya es un éxito en sí. Jugando, escribimos una canción en media hora y la grabamos. Drexler es alguien a quien admiro muchísimo. Con él y La Mari de Chambao escribí Aprender a vivir, que es quizá la más personal del álbum. La Mari tiene una voz increíble y una energía muy especial.

"Me honra representar a mi isla y me inspira ver lo que están haciendo otros artistas como Bad Bunny, que llaman la atención desde lo cultural y lo social"

Puerto Rico está en boca de todos: desde Bad Bunny hasta el auge de artistas emergentes. ¿Cómo lo vives tú como cantante y boricua?

Con orgullo. Todos los artistas boricuas llevamos la bandera con un sentimiento de responsabilidad y de representar nuestra cultura con amor. Me inspira ver propuestas como la de Bad Bunny, que llaman la atención desde lo cultural y lo social. También es bonito abrazar cómo hablamos, cómo somos, que nos comemos la 'r' y que eso también es identidad. Yo siempre llevo a Puerto Rico conmigo, con orgullo y con honra.

"Mi abuelo escribía rap en los 70. Yo siempre intento estar a su altura"

Pedro Capó

Lo de artista lo llevas en la sangre… ¿Qué tienes, por ejemplo, de tu abuelo, Bobby Capó?

Sin duda la disciplina. El respeto por el arte. Él, estaba siempre buscando innovar. Imagínate, ¡escribía rap en los años 70! Siempre buscando nuevas formas sin forzarlo. Y eso lo intento aplicar yo también, intentando siempre estar a su altura. Mi padre también fue cantante y de él me llevo lo visceral, la emoción fuerte por la música.

Tienes una carrera de fondo, sólida y auténtica. ¿Cómo mantienes la esencia después de tantos éxitos?

Permitiéndome seguir ilusionado, curioso. Dejando que lo nuevo me enseñe. Ser honesto con lo que hago. Creo que la única forma de conectar es desde lo real. La gente percibe cuando algo no es auténtico. Y en esta industria tan cambiante, lo único que permanece es esa honestidad.

¿Hay alguna canción del nuevo álbum que sientas especialmente tuya, como una especie de autorretrato?

Sin duda 'Aprender a vivir'. Es mi historia, mi catarsis. Es una canción que habla de mi momento personal, y creo que muchos pueden verse reflejados en ella.