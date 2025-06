Muere Sly Stone, leyenda del funk y alma de la banda 'The Family Stone', a los 82 años

El músico estadounidense Sly Stone, una de las figuras más influyentes de la música popular del siglo XX, falleció este lunes en Los Ángeles a los 82 años. Según un comunicado emitido por sus representantes, la causa fue una larga batalla contra la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), junto con otros problemas de salud subyacentes.

Con su talento, excentricidad y compromiso artístico, Sly Stone transformó la música negra y la cultura estadounidense, convirtiéndose en un símbolo de una época de cambio social y sonoro. Su partida deja un vacío imposible de llenar, pero su legado vivirá para siempre en cada nota que hizo vibrar al mundo.

Stone, cuyo verdadero nombre era Sylvester Stewart, fue un artista revolucionario, cantante, compositor, multiinstrumentista y productor, conocido por su original fusión de géneros como el soul, el funk, el R&B y el rock psicodélico. Al frente de Sly and the Family Stone, banda pionera por su formación multirracial y de género mixto, redefinió el sonido y el mensaje de la música entre finales de los años 60 y principios de los 70.

Durante su etapa más creativa, entre 1968 y 1971, lanzó una serie de álbumes que se convirtieron en clásicos fundamentales del funk y la música popular: 'A Whole New Thing', 'Dance to the Music', 'Life, Stand!' y 'There's a Riot Goin' On'. Estas obras, cargadas de ritmos vibrantes, armonías complejas y letras que alternaban entre el optimismo colectivo y la crítica social, marcaron una generación y ofrecieron una mirada más realista al sueño hippie de la 'Summer of Love'.

Stone, segundo desde la izquierda, con los demás miembros de Sly and the Family Stone en 1970

Sly Stone llevó su visión a escenarios emblemáticos como el festival de Woodstock y el Newport Jazz Festival en 1969, donde ofreció presentaciones explosivas que consolidaron a la banda como un fenómeno cultural. Una de sus apariciones más recordadas tuvo lugar en The Ed Sullivan Show en 1968, momento en que la banda alcanzó una gran notoriedad nacional. Entre sus canciones más icónicas figuran himnos como Everyday People, Dance to the Music, I Want to Take You Higher, Family Affair, Hot Fun in the Summertime y Thank You (Falettinme Be Mice Elf Agin). Estos temas, además de dominar las listas de éxitos, han sido ampliamente versionados y sampleados, confirmando la perdurable huella del artista en generaciones posteriores.

Sly Stone durante una actuación en los Grammy de 2006 en Los Ángeles

Aunque con el tiempo Sly Stone se alejó de los focos, su influencia permaneció intacta. Artistas de la talla de George Clinton, Stevie Wonder, Prince, Michael Jackson, Outkast, Red Hot Chili Peppers y D'Angelo han reconocido el impacto que tuvo su música en sus carreras. Incluso figuras del jazz como Miles Davis y Herbie Hancock encontraron en su trabajo una fuente de inspiración.

Vídeo YouTube

En los últimos años, su legado fue objeto de una revalorización. En 2021, el documental Summer of Soul —dirigido por Questlove y ganador del Oscar— recuperó una histórica actuación de Sly and the Family Stone en un festival cultural en Harlem en 1969. A esta recuperación le siguieron una autobiografía publicada en 2023, titulada Thank You (Falettinme Be Mice Elf Agin), y el estreno de otro documental centrado exclusivamente en su vida: Sly Lives! (aka the Burden of Black Genius), también dirigido por Questlove. "Sly fue una figura monumental, un innovador rompedor y un verdadero pionero que redefinió el paisaje de la música pop, funk y rock", expresó su equipo en el comunicado oficial tras su fallecimiento.