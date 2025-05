Día Internacional de la Hamburguesa: Las delicias que debes probar sí o sí para festejar este icónico emparedado

Sabemos que no hace falta celebrar nada para hincar el diente a La Singular, de Hundred Burgers (hundredburgers.com), la mejor hamburguesa del mundo, ideada por Álex González-Urbón y Ezequiel Maldjián, según el prestigioso listado The World's Best Burgers. Otras opciones riquísimas son la Johnny Drama, con cheddar, iceberg, cebolla relish, pickles y Hundred secret mayo, y la Loser, con cheddar, cebolla caramelizada y salsa coreana gochujang. Para ellos, es fundamental que la carne "sea algo único, debe saber a carne. Usamos una técnica llamada "dry aging", que significa "maduración en seco" y lo que hace es extraer el agua para maximizar la ternura y la potencia de su sabor. Es decir, elimina agua, mejora la ternura y amplifica el sabor cárnico", nos explica Álex. Asimismo, el pan debe ser perfecto y el suyo es un demi brioche, elaborado por ellos mismos, con menos mantequilla y azúcar, pero con un toque meloso, láctico, suave y dulce, que no llega a interferir en el sabor de la carne.

En la Bistroteca (labistroteca.com), una de las más demandadas es La Bistroemy, con queso cheddar 12 meses, bacon ahumado crujiente, cebolla frita y salsa Emmy elaborada con mantequilla ahumada y chiles coreanos en un pan brioche.

Mejor hamburguesa de España

Andy Boman, conocido como El Flaco, está revolucionando la escena gastronómica con su cocina nórdica de autor y su pasión por los ahumados. En Ultramarines del Coso (lamuccacompany.es), no dejéis de probar la burger de merluza rebozada con cereales, jalapeños, mayonesa de kimchi, aguacate y encurtidos.

En Rubaiyat (C/ Juan Ramón Jiménez, 37) destaca su receta de 200 gr de Tropical Kobe Beef a la parrilla, con cebolla caramelizada, tomate confitado, queso gruyere, rúcula y mayonesa de mostaza de dijón, servida sin pan. Y, en Baby Grill Rubaiyat (C/ Juan Hurtado de Mendoza, 13), que ocupa un acogedor espacio contiguo con una preciosa terraza en la que abrir boca con el pan de queso, dados de tapioca, pulpo y los chips de solomillo. Tampoco falla el chorizo criollo ni el carpaccio de setas antes de que tome la mesa alguna de las tres hamburguesas: la de pan de queso, la de wagyu o la de quinoa para quienes prefieran no tomar carne.

Rubaiyat

En New York Burger (newyorkburger.es) proponen un 2x1 en sus icónicas Queens y Brooklyn, dos de las primeras burgers en llegar a su carta. La primera, lleva carne de vaca a la parrilla con queso cheddar, bacon crujiente, lechuga, cebolla roja y pepinillos; y la segunda, carne a la parrilla con queso crema, cebolla caramelizada y bacon crujiente.

La Taberna de Elia (tabernadeelia.com) es mucho más que un destino en el que degustar un chuletón, ya que en su parrilla se hacen también unas riquísimas hamburguesas de buey gallego. Cata utiliza para hacerlas la parte del delantero -pecho, aleta, contra aleta y aguja- para la carne magra y, por otro lado, madura partes de buey, como la falda -no sólo la parte grasa- unos 30/40 días y con eso hace una mezcla. Sí, un picado grueso para que la carne tenga textura. La disfrutamos con queso frito, lechuga, tomate, cebolla, pepinillo, huevo frito y pan brioche.

En Nugu Burger (nuguburger.com) podéis conocer sus hamburguesas envueltas en una masa de pan crujiente, que se hornea al momento. Esta?n elaboradas con carne de an?ojo a la parrilla, una receta preparada especialmente para ellos, sin aditivos ni conservantes. Como dato curioso, la carne tiene doble cocinado, primero a la parrilla y luego al horno. Destacan La Infiltrada, con doble de bacon, queso cheddar y salsa secreta 007; La Huevona, con huevo a la plancha; y La Fromagu, para los amantes del queso. Además de ofrecer opciones vegetarianas con Heura y alternativas de pollo.

No os olvidéis de pasar por BiBo (grupodanigarcia.com) y pedir la emblemática Burger con salsa Bull, ya convertida en un clásico de la carta, y la exquisita Burger Rossini, preparada con lomo de vaca madurada, foie gras y parmesano.

En Urrechu Velázquez (urrechuvelazquez.com), Íñigo Urrechu lleva su sello de innovación y creatividad a dos propuestas: la URRE Crispy Chicken Burger, que destaca por su jugoso pollo crujiente, perfectamente empanado, que se acompaña con bacon, queso americano, mayonesa de kimchi, lechuga fresca y un suave pan brioche. Y, la URRE Smash Burger, con solomillo nacional picado y cocinado a la brasa con técnica smash, intensificando el sabor de la carne. Se completa con bacon, queso americano, mayo kimchi y pan brioche,

Del 28 al 31, Dani Brasserie y Pink's se unen por primera vez para reinterpretar la icónica hamburguesa Rossini de Dani García con actitud smash. Esta colaboración está pensada para disfrutarse en la séptima planta de Four Seasons Hotel Madrid bajo el lema "Burgers & Views". Se trata de un homenaje al lujo relajado, pero bien entendido, y de cuatro a siete de la tarde se servirá una edición limitada en un pop-up en el que se prepararán 50 unidades al día. Lleva lomo de vaca madurada, foie gras y parmesano y en esta edición la receta se adapta al estilo Pink's y se sirve con unas patatas fritas con el sazonador Smoky.

Pinks

Goiko (goiko.com) abre el primer local cien por cien libre de gluten en María de Molina (Madrid) con el respaldo de la Asociación de Celíacos de España (FACE), que garantiza los más altos estándares de seguridad alimentaria. Tomad nota, porque la carta incluye todos los clásicos que han conquistado a miles de Goikolovers, desde la mítica Kevin Bacon hasta la Pigma, la Kiki o los irresistibles Teques. La diferencia está en la cuidadosa adaptación de cada receta para eliminar por completo el gluten, sin comprometer ni un ápice del sabor original. Tras meses de trabajo en I+D, cada ingrediente ha sido revisado y reformulado para garantizar la máxima seguridad alimentaria sin perder la esencia.

Por último, en Perretxico (perretxico.es) os espera una smash trufé de chuleta de vaca con cristal de panceta, queso de vaca ahumado y crema de tomates secos, acompañada de patatas fritas.