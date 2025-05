A pesar de que Alchemist repite como mejor restaurante de Europa, España consolida su liderazgo en la lista OAD

Madrid ha vuelto a acoger la presentación de la lista OAD, que clasifica los mejores Restaurantes de Europa y esta vez el escenario escogido ha sido el MOM Culinary Institute. Un ránking que por quinto año consecutivo distingue al restaurante Alchemist, de Rasmus Munk, (Copenhague) como el mejor del continente. Nos referimos a la lista gastronómica Opinionated About Dining, creada por Steve Plotnicki en 2003, cuatro años más tarde de proponer a sus seguidores recomendar sus restaurantes favoritos, y que en 2013 apareció en la primera edición digital. Forma parte del pódium Frantzén, en Estocolmo, al lograr la segunda posición, mientras que en la tercera se asienta JAN, del cocinero Jan Hartwig, localizado en Múnich.

De los nuestros, Bagá, DiverXO y Etxebarri se posicionan en el top 10. Sí, en el cuarto puesto se coloca Bagá, así que el pequeño gran establecimiento de Pedrito Sánchez es desde ayer, y según esta clasificación, el mejor restaurante español de Europa. Recupera la plaza que perdió hace un par de años, ya que en el pasado ranking bajó a la quinta. El cocinero es el embajador de la cocina binaria, esa en la que el menos es más y con la que sorprende a sus comensales por su sencillez y sutileza.

Al contar con pocos ingredientes, dice, el plato debe poseer una complejidad, que llame la atención, porque "existe el peligro de que te quedes a mitad de camino», asegura al tiempo que reconoce usar materias primas muy cotidianas para poder jugar con nuestra mente: "Lo hacemos cambiando texturas, temperaturas y sabor. Entre fogones, expresamos nuestra forma de ver la cocina, porque está todo formulado y escrito. Andamos por los senderos culinarios a nuestra manera", apunta. Le inspira cada producto, no se pone barreras, pero sí desea que cada ingrediente tenga un por qué: "No pienso en el plato en sí. El proceso creativo debe ser lento. No me obsesiono con la cercanía de las materias primas, pero sí trabajamos con hortelanos, aunque no cocino Jaén. De hecho, me apasiona trabajar con las joyas del mar".

Asimismo, el único tres estrellas Michelin de Madrid, dirigido por Dabiz Muñoz, ocupa el sexto lugar; y Etxebarri, el asador de Axpe de Bittor Arginzoniz, que hasta ayer por la noche se mantuvo en una privilegiada segunda posición, y ha bajado a la séptima. Completan el podio Schloss Schauenstein (Suiza), en el quinto; Noma 2.0, en el octavo, y Jordnær (ambos en Dinamarca), en el noveno, y Lido 84 (Italia), en el décimo.

Son trece los restaurantes españoles que se colocan en el top 50, que son, además de los ya mencionados, Desde 1911, que sube del 21 al 16, un lugar por delante de Disfrutar, el mejor restaurante del mundo, según 50 Best, hasta el 19 de junio, día en que se anuncia la nueva clasificación. Azurmendi, se hace con el 19 y Quique Dacosta Restaurante, con el 26. Un apunte, el chef sitúa El Poblet en el 81 y Deessa, en el 83. Ca l'Enric, se encuentra en el 30; Casa Marcial, en el 31; Osa, en el 33; Culler de Pau, en el 34; Cocina Hermanos Torres, en el 35, y Els Casals, en el 39. Y en la clasificación de los 150 mejores de Europa, España es el país con más entradas en esta lista, ya que cuenta con 45, mismo número que en la edición anterior. Italia se alza con 24, Francia, con 16, y Reino Unido y Dinamarca, con 14.

Asimismo, Vandelvira es reconocido por su espectacular ascenso, ya que ha escalado más de 50 posiciones y pasa de la 111 a la 56. Lo cierto es que la publicación nos vuelve a recordar que Jaén se ha convertido en un referente gastronómico. Situado en un antiguo convento renacentista de Úbeda, el espacio lo dirige Juan Carlos García.

Quien fuera jefe de cocina de Enigma, apuesta por la alta cocina recuperando sabores arraigados de su tierra. Lo consigue con una propuesta (87 euros) con recetas como el tomate y miso de garbanzos, el pañuelo de calamar y jamón, la gamba y regaliz, el mole negro y morcilla, el nabo con toffee de jamón y el éclair de pate? de perdiz y cacao. También ha recibido el galardón "Biggest Mover", junto a otros tres destinos: Da Lucio (Rímini, Italia, puesto 72), Maison de Sota Atsumi (París. Puesto 61) y V yn (Simrishamn, 38).