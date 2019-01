Dani García: Hay mucha vida fuera de las estrellas Michelin

Madrid, 29 ene.- Dani García anunció en diciembre, un mes después de conseguir la tercera estrella Michelin, que cerraba el restaurante en octubre de 2019 y hoy ha explicado su decisión en Madrid Fusión: "Hay mucha vida fuera de las estrellas".

Lo ha hecho sin la chaquetilla de cocinero y acompañado de su madre, Isabel Reinaldo, que fue una de las personas más críticas con su hijo. "Al principio me lo tomé muy mal, yo no lo creía prudente; ya me he hecho a la idea porque todo el mundo me ha dicho que es lo mejor que puedo hacer", ha comentado, resignada.

Dani García ha protagonizado así la que imagina que será su "última ponencia en Madrid Fusión", abriendo micrófonos para que el público del auditorio le preguntase sobre un tema sobre el que ha tenido que "leer y escuchar mucho", no siempre a favor.

Ha negado que lo haga por una cuestión de rentabilidad: "Dani García Restaurante es rentable y más desde que tenemos las tres estrellas, aunque los otros (BiBo, Lobito de Mar) dan más rentabilidad y los eventos suponen un 20 por ciento de la facturación del grupo. El mundo MICHELIN (ML.PA )es rentable".

Es más bien un asunto de "necesidad, corazón y objetivos", la persecución de un "sueño bastante amplio" con varios modelos de negocio, desde lugares especializados en carnes a la brasa, como el que ocupará el lugar del actual 'triestrellado' a otros que llevarán la cocina andaluza por el mundo, con precios que oscilarán entre los 20 y los 50 euros.

Preguntado por si la renuncia a las tres estrellas afectará a sus otros negocios, como su catering internacional, ha respondido: "¿Cuántos restaurantes triunfan sin que haya un cocinero con estrella Michelin detrás? ¡Más que con estrellas! Nos hemos encerrado en el micromundo de la cocina con estrellas, pero hay mucho mundo, mucha vida fuera de él".

Compaginará su nueva etapa con la presentación de un programa de cocina que emitirá La 1 de TVE en marzo, en sustitución de los hermanos Torres, que prefieren centrarse en su restaurante con dos estrellas en Barcelona.

"De lunes a viernes cocinaré albóndigas, cosas de amas de casa, porque nos dirigimos al tipo de público y de restaurante que vamos a montar ahora", ha detallado.

Aunque reconoce que la noticia del cierre de Dani García Restaurante puede ser considerada una "traición" para su ciudad, Marbella, para el resto de Málaga e incluso para Andalucía, sostiene que es "una cuestión de vida", un ansia de "felicidad" que le ha llevado a decidir: "No podía sacrificar mi sueño por mi ciudad".