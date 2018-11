Cs pide que Garrido se reúna con Carmena para mejorar la movilidad en Madrid

Madrid, 8 nov (EFE).- El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea, Ignacio Aguado, ha pedido hoy al presidente regional, Ángel Garrido, que se reúna con la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, para solucionar la "miserable" pérdida de tiempo que asegura que sufren los madrileños en sus desplazamientos en el transporte público.

"Si Garrido no es capaz de reunirse con Carmena para buscar una solución, tenemos todos un problema", ha dicho Aguado en el pleno de la Asamblea de Madrid.

El portavoz de Ciudadanos ha asegurado que los madrileños permanecen "atrapados" cada día "en atascos kilométricos, en las estaciones de Metro o de Cercanías esperando los trenes, o en las marquesinas a la intemperie esperando cómo llegan los autobuses con dificultades".

Según Aguado, es necesario que la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento y el Gobierno central presenten un plan de movilidad consensuado que permita resolver estos problemas.

En su opinión, es "incomprensible" que el Ayuntamiento prevé cerrar a partir del 30 de noviembre con su proyecto de Madrid Central 400 hectáreas del centro "sin consensuar con las administraciones, con las familias o con los comerciantes".

Garrido ha respondido que en la Comunidad la movilidad está "perfectamente garantizada" con un sistema de transporte público "eficiente y sostenible" que, a su juicio, ahora está "amenazado por Podemos".

Sobre la petición de diálogo con Carmena, ha dicho que el Ayuntamiento "no ha querido hablar" con la Comunidad y que el Gobierno municipal no abordó el proyecto Madrid Central en las reuniones con el consorcio Regional de Transportes (CRTM) "porque querían ocultarlo y no tenían información para poder avalarlo".

Según Garrido, el Ayuntamiento ha aportado "vaguedades" sobre sus planes hace unos días "sólo porque la Comunidad se lo ha exigido" y le ha pedido a Aguado que "no se equivoque de responsable" en los problemas de movilidad.

A continuación, la portavoz de Podemos, Clara Serra, ha acusado al PP y a Ciudadanos de no tener "ninguna capacidad para plantear una propuesta de futuro" al traer al pleno "solamente propuestas reactivas y destructivas como agitar el fantasma de Cataluña y atacar por tierra, mar y aire a Manuela Carmena".

"¿Cuál es su propuesta innovadora para lo que queda de legislatura?", le ha preguntado a Garrido.

El presidente ha dicho en su respuesta que Podemos será recordado como el partido "que hundió una potencia turística como era Barcelona" o el que "sembró el caos en las calles" de la capital, en alusión a Madrid Central.

"Yo trabajo por lo contrario, una región próspera, cohesionada y con calidad de vida donde cada uno pueda elegir cómo vivir su día a día. Ustedes sólo quieren someter a los ciudadanos para que sean sujetos teledirigidos por sus política radicales", ha declarado.

Garrido ha añadido que en Podemos "no tienen un proyecto de región" sino "experimentos en los que desgraciadamente los ciudadanos son conejillos de indias".

"El último capricho (ha sido) cerrar al tráfico no una parte pequeña del centro de Madrid, sino una extensión gigantesca de 450 estadios de fútbol porque sí, porque se les ha ocurrido una tarde y lo ponen en marcha", ha apuntado.

Garrido ha recalcado que con Madrid Central el Ayuntamiento tiene "en contra a todos" y "enfrente a la Comunidad", cuya obligación según ha señalado es "defender a los ciudadanos", una "responsabilidad" que ha asegurado que va a "ejercer".