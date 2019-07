Vernes, 12 de julio de 2019 11.00 a.m. EST

INMIGRACIÓN

CONGRESO - Washington - Dos abogadas narran ante el Congreso las condiciones que han visto en centros de detención en la frontera con México, donde está recluidos menores inmigrantes sin acceso a comida ni agua, como han denunciado algunas organizaciones.

PROTESTAS - Washington - Manifestantes encenderán velas en distintos puntos de Estados Unidos y de varios países en una vigilia para pedir al Gobierno del presidente Donald Trump el cierre de los centros de detención de inmigrantes, que los organizadores de la protesta consideran campos de concentración.

FRONTERA - Phoenix (AZ) - Aunque centroamericanos y mexicanos sigue siendo los inmigrantes que llegan en mayor número a la frontera de México con los Estados Unidos, el origen de los buscadores del "sueño americano" es cada vez más variado, como atestiguan quienes los detienen cuando cruzan la línea.

ASILO - Los Ángeles - Miles de solicitantes de asilo son objetivo de Inmigración para su deportación, y podrían verse afectados por las próximas redadas, porque sus casos se convirtieron en "fantasmas" después que información importante de sus expedientes desapareciese por culpa del mismo Gobierno, dicen expertos.

ACOSTA DIMISIÓN - Washington - El escándalo del magnate Jeffrey Epstein, acusado de tráfico sexual de menores, se cobró hoy una víctima inesperada, el secretario de Trabajo, el hispano Alex Acosta, que anunció su dimisión por su actuación en el caso cuando era fiscal federal del distrito sur de Florida.

VENEZUELA D. HUMANOS - Washington - El enviado del Gobierno para Venezuela, Elliott Abrams, y el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, ofrecen una rueda de prensa sobre supuestos actos de tortura y ejecuciones extrajudiciales en ese país, en medio de un clima de creciente tensión entre Washington y Caracas.

CENTROAMÉRICA INTEGRACIÓN - Miami- El presidente del Banco Centroamericano de Integración Económica, Dante Mossi, dice a Efe que afianzar los lazos intrarregionales y crear empleo pueden ser el remedio contra el éxodo de centroamericanos hacia EE.UU., que es originado por la falta de oportunidades económicas.

EDUCACIÓN DIVERSIDAD - Chicago (IL) - Universidades y colegios se esfuerzan por diversificar su cuerpo docente en todos los Estados Unidos para acompañar el crecimiento de sus alumnos, pero los cambios a favor de una mayor inclusión de profesores latinos y afroamericanos son mínimos.

MEDIO AMBIENTE - Los Ángeles - En México, el crimen y la corrupción pueden cobrarse una nueva víctima, el océano, alerta el periodista Carlos Loret de Mola en una entrevista con Efe sobre "Sea of Shadows", el documental que muestra los daños por la pesca ilegal de totoaba, un pez cuyo negocio es "más jugoso que la cocaína".

CINE TARANTINO - Los Ángeles - El cineasta Quentin Tarantino presenta hoy la película "Once Upon a Time... in Hollywood" en una rueda de prensa en Los Ángeles en la que también participarán las estrellas de su elenco Leonardo DiCaprio, Brad Pitt y Margot Robbie.

NUEVA YORK MÚSICA - Nueva York - Jennifer López lleva este viernes a Nueva York su gira "It's My Party", el primero de sus dos espectáculos en la Gran Manzana, en los que la artista de origen puertorriqueño interpretará sus éxitos más conocidos a tan solo unos días de cumplir cincuenta años.

PUERTO RICO MÚSICA - San Juan - La cantautora puertorriqueña Raquel Sofía lanzó este viernes, junto al rapero boricua PJ Sin Suela, su nuevo sencillo, "A las rocas", en la que marca la primera intervención de la artista en el género urbano y que según dijo a Efe lo hizo para expandir sus horizontes musicales.

MÚSICA MEXICANA - Miami - Después de años sin sangre nueva, el mariachi y las rancheras quieren capturar la imaginación de los jóvenes con nuevos talentos, apoyados por Pepe Aguilar, que sueñan con convertirla en la música urbana de los próximos años.

NATHY PELUSO - Nueva York - La cantante argentina Nathy Peluso, querecibe cada vez más atención por su original música en la que mezcla géneros tan dispares como el rap, la salsa o el jazz, habla con Efe de la música como herramienta del feminismo en su estreno en Nueva York durante el Congreso de Música Alternativa Latina de la ciudad.

FÚTBOL BARÇA - San Francisco - Como ya es tradición, el FC Barcelona celebra este verano decenas de campus infantiles a lo largo y ancho del país, el más concurrido de los cuales es el de San Francisco, donde los organizadores cuentan a Efe cómo el reciente éxito de la selección femenina de fútbol ha impulsado aún más la popularidad de este deporte.

