Podemos acusa a sánchez de pretender una investidura fallida para presionar a los grupos

La portavoz de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados, Irene Montero, interpretó este miércoles que el rechazo del PSOE a formar un Gobierno de coalición con ellos supone que busca el apoyo de la derecha y pretende una investidura fallida sin buscar apoyos sino sólo para presionar al resto de grupos a que le apoyen para evitar nuevas elecciones.

En declaraciones en la Cámara Baja, Montero ratificó la convicción del líder del partido, Pablo Iglesias, de que al final habrá un Gobierno de coalición "aunque todo se dilate más de lo que debería", porque ese tipo de Ejecutivo sería posible ya y "no hay necesidad de dilatar".

Sin embargo, lamentó que en la entrevista de ayer entre Sánchez e Iglesias "nos trasladó que quería una investidura en la que busque el apoyo de la derecha" y que los socialistas "no sólo amenacen con una repetición electoral sino que quieran ir a una investidura fallida sin negociar nada con ninguna fuerza política, sino como mecanismo de presión" al resto de grupos.

Montero dijo que la postura de Unidas Podemos "va a seguir siendo la misma", la de formar un Gobierno de coalición, y que estarán "disponibles para cuando esa negociación sea posible", porque creen que "será posible en cuanto el PSOE deje de mirar a la derecha o no consiga torcerle el brazo a (el presidente de Ciudadanos, Albert) Rivera" para lograr su abstención, que permitiría la investidura de Sánchez. Apelando a que "los números son tozudos", vaticinó que en ese momento "podrá haber un Gobierno de coalición y dejar atrás este momento de vetos y amenazas e investiduras fallidas".

Montero no quiso adelantar expresamente cuál será el sentido del voto de Unidas Podemos en la investidura, apelando a que todavía no conocen la propuesta con la que Sánchez se presentará a ella, pero garantizó que a nivel programático "no hay líneas rojas" y en todas las medidas que proponen están "dispuestos a ceder" al ser conscientes de que tienen 42 diputado. La única sería el Ejecutivo conjunto, como dejó traslucir al afirmar: "En cuanto esté dispuesto a explorar un Gobierno de coalición, no tenemos ninguna línea roja".

Pese a repetir varias veces que Sánchez le comunicó a Iglesias que "quiere buscar el pacto con la derecha", admitió que no lo hizo de forma explícita, y tampoco contestó a si un Gobierno en solitario del PSOE supondría buscar el pacto con la derecha. En su lugar, dijo que "las opciones son las que son: o un Gobierno de coalición progresista o hay un acuerdo con alguna de las tres derechas para que facilite esa investidura".

