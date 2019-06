Casado justifica su rechazo a abstenerse porque "españa se quedaría sin alternativa"

MADRID, 26 (SERVIMEDIA)

El presidente nacional del Partido Popular, Pablo Casado, justificó este miércoles su rechazo a abstenerse en la investidura del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, porque "España se quedaría sin alternativa" cuando "es bueno" que exista una oposición al Gobierno.

Lanzó estas reflexiones tras participar como ponente en las jornadas 'Concordia Europe' de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, tras confirmar la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, que se reunirá el próximo 2 de julio con el presidente del Gobierno en funciones para fijar una fecha para una investidura en la que Sánchez todavía no tiene cerrados los apoyos.

Tras recalcar que espera que haya investidura para no someter a los españoles a otro proceso electoral, Casado subrayó que en cualquier caso la gobernabilidad de España no depende del PP, sino de Sánchez. "No puede seguir proyectando responsabilidad en otros partidos ni tampoco actuar como si tuviera mayoría absoluta", señaló.

A su juicio, Sánchez debería hacer un esfuerzo para empezar a hablar de "qué es lo que tiene que hacer España", más allá de debates meramente tácticos o instrumentales. "Yo no he escuchado qué plan tiene para España", insistió, y defendió que la suya es una estrategia "responsable" y "constructiva" que pasa por "dar estabilidad a la legislatura" en grandes temas de Estado.

En cualquier caso, como se debe a sus votantes, el líder de los populares abundó en que "el PP no puede facilitar la investidura de Sánchez porque no sería bueno para España", ya que "España se quedaría sin alternativa" y tan bueno es que haya Gobierno como un contrapeso en la oposición.

Finalmente, sobre las dimisiones en Ciudadanos al cuestionar su estrategia política y el papel de Albert Rivera, opinó que se trata de "un líder consolidado" que ha lanzado su proyecto "con mucho mérito" y que a nivel nacional tiene puntos de acuerdo "esenciales". Por ello, rehusó ahondar en la dinámica en la que está Cs porque guarda "el máximo respeto" en este sentido.

(SERVIMEDIA)

26-JUN-19

MFN/MST/gja