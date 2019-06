Madrid. el ayuntamiento cesa al director de la policía municipal y recupera los actos del patrón en el retiro

MADRID, 20 (SERVIMEDIA)

El Ayuntamiento de Madrid aprobó este jueves el cese del director general de la Policía Municipal, Andrés Serrano, e informó que recuperarán los actos solemnes del patrón de la policía en el parque de El Retiro.

Así lo informó la portavoz municipal, Inmaculada Sanz, quien comentó que hasta dentro de una semana no hay Junta de Gobierno de nuevo, por lo que "no se puede producir ese nombramiento" y en los actos del lunes "no va a haber director de la Policía Municipal".

En este sentido, aseguró que los actos en honor al patrón de la Policía Municipal "van a recuperar toda la solemnidad y todo el orgullo que deben tener los madrileños para poder disfrutar de la fiesta".

El acto contará "con todo el protocolo que se realizaba hasta que llegase el anterior equipo de Gobierno". Por tanto, habrá desfile de las unidades de policía a caballo, en pie y en moto. "Por supuesto, se volverá a hacer en El Retiro y sonará el himno de España", recalcó Sanz.

MEDALLAS

Además, comentó que la Junta de Gobierno aprobó ampliar las propuestas de medallas que se habían hecho al mérito profesional y cruces al mérito policial, "dando cabida y recogiendo la propuesta que en su momento había hecho la Junta de Mandos de la Policía Municipal, que es la que eleva al delegado del Área ese acuerdo".

A este respecto, la portavoz municipal comentó que "el equipo de Gobierno anterior había quitado algunas personas que habían propuesto la Junta de Mandos". Por ello, "hemos acordado en la Junta, que todas esas personas que habían sido propuestas por los mandos para las medallas al mérito profesional como para las cruces puedan ser incorporadas a ese acuerdo".

