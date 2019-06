Madrid. de los santos (pp) considera un acierto que la pancarta lgtbi esté despolitizada y un error que se vete a su partido

MADRID, 19 (SERVIMEDIA)

El consejero de Cultura de la Comunidad de Madrid en funciones, Jaime de los Santos, consideró este miércoles un acierto que la pancarta de la manifestación del Orgullo esté despolitizada, porque "están defendiendo los derechos de todos" pero, ante el veto de los organizadores a su partido, tildó de error "levantar muros, cuando se están intentado destruir, es contraproducente".

Así lo indicó ante los medios antes de asistir a la presentación de la programación de las Fiestas del Orgullo, donde celebró que este año quienes estén detrás de la pancarta sean los mayores del colectivo LGTBI, que "son los silenciados de un colectivo que ya ha sido silenciado durante demasiados años".

Respecto a la exclusión de algunos partidos, De los Santos lamentó este hecho porque "va en contra de pilares fundamentales de una democracia como la nuestra, que es libre y es justa, de una sociedad como la madrileña que es especialmente igualitaria, y que somos espejo en el que se miran muchos países y muchas regiones".

Insistió en que no cree en los vetos, "porque cuando era pequeño y adolescente, he tenido que soportar que por ser gay se me vilipendiara y agrediera verbalmente", por lo que "no entiendo que ahora a un Gobierno, que representa a todos los madrileños, se le vete y me parece un error". Aun así, opinó que respeta cualquier opinión y que estará en esa manifestación, "como he estado durante muchos años".

Respecto a la idea de Vox de llevar la Fiesta del Orgullo a la Casa de Campo, el consejero de Cultura afirmó que lucha contra cualquier ejemplo de discriminación. "Creo que todos tenemos que ser observantes y garantes de que los derechos de todos y todas se mantengan, y que nos sintamos orgullosos de vivir en un país con el que mayor respeto y aceptación de colectivo Lgtbi". A este respecto, indicó que "es deber de todos" que esto siga así y "se mantengan las conquistas que se hemos logrado".

De los Santos apuntó que la Casa de Campo es un "lugar maravilloso" en la ciudad de Madrid "en la que puede suceder cualquier cosa, pero considero que el lugar en el que tiene que desarrollarse la gran manifestación por los derechos de todos es el centro de Madrid, porque nos aseguramos el mayor eco e impacto".

En este sentido, reconoció que, "como cualquier otra fiesta con Madrid como escenografía, genera ciertos problemas a los vecinos". Por ello, les pidió disculpas y les dio las gracias porque "ellos también son garantes de todos nuestros derechos".

Por último, reiteró que "no podemos vaciar Madrid de fiestas porque nos convertiríamos en esa ciudad de Momo, en la que todo estaba lleno de grises", concluyó De los Santos.

19-JUN-19

