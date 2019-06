Madrid. pp y vox se reúnen para tratar de resolver el reparto de cargos en el ayuntamiento

MADRID, 18 (SERVIMEDIA)

Representantes del Partido Popular y de Vox se han citado este martes a las 16.30 horas para tratar de resolver la crisis ocasionada por el reparto de concejalías o presidencias de distrito abierta en el Ayuntamiento de la capital.

Así lo confirmaron fuentes de ambos partidos a Servimedia, después de que el alcalde de la capital anunciase ayer que, a lo largo de esta semana, se reuniría con el candidato de Vox a la Alcaldía de Madrid, Javier Ortega Smith.

Almeida aseguró ayer que "no se han iniciado conversaciones con Vox" y que, por tanto, no se había producido la petición para presidir los distritos de Chamberí, Salamanca y Usera, por parte de Vox.

Sobre estos comentarios de Ortega, el alcalde de Madrid señaló que son "especulaciones", mientras que la vicealcaldesa, Begoña Villacís, remarcó que "nada de cambios", porque si se diesen dichos cambios, "habría que volver a negociar un acuerdo nuevo".

Así lo indicó después de que el candidato de Ortega comentase que iban a pedir áreas de gobierno y no se iban a conformar con presidir juntas de distrito. En este sentido, la candidata de Vox a la presidencia de la Comunidad de Madrid apuntó que rompían las negociaciones para investir a la candidata del PP, Isabel Díaz Ayuso, debido al "incumplimiento" por parte del PP del "contrato" entre estas dos formaciones en el Ayuntamiento de la capital.

"Hasta que no se aclare lo que pasa en el Ayuntamiento no tiene sentido seguir avanzando en la Comunidad de Madrid", manifestó Monasterio, quien añadió que "necesitamos sentarnos con socios fiables".

PETICIONES RAZONABLES

El alcalde de Madrid afirmó este martes que se comprometió a negociar con Vox y "eso es lo que voy a hacer", por lo que "veremos cuáles son sus peticiones y atenderemos aquellas que puedan ser razonables de acuerdo al esquema de gobierno que hay en el Ayuntamiento de Madrid".

Almeida señaló, ante las críticas de la formación que lidera Santiago Abascal, que "no ha habido incumplimiento" y apuntó que "lo que pase en el Ayuntamiento es una cosa y en la Comunidad es una cuestión absolutamente distinta".

Insistió en que no se ha producido ningún incumplimiento, "porque nos dimos un periodo que no ha acabado", y, en segundo lugar, reclamó a Vox "responsabilidad" para garantizar un gobierno de centro derecha en la Comunidad, "que es lo que todos los votantes de centro derecha pidieron el 26 de mayo".

Por ello, lamentó que "lo que suceda en el Ayuntamiento o las eventuales discrepancias se pueda hacer pesar sobre lo que ocurra en la Comunidad de Madrid". A este respecto, comentó que "los ciudadanos quieren baja presión fiscal, buenos servicios públicos, poder elegir el colegio de sus hijos, el médico, mejor transporte público, y eso no se puede paralizar por parte de algún partido como consecuencia de que entienda que hay discrepancias en un acuerdo en el Ayuntamiento de Madrid".

En relación al documento firmado el pasado viernes con Vox, Almeida señaló que se comprometió a negociar con ellos y eso es lo que va a hacer. "Veremos cuáles son sus peticiones y atenderemos aquellas que puedan ser razonables de acuerdo al esquema de gobierno que hay en el Ayuntamiento de Madrid", indicó.

"Ese es mi esquema, pero mientras no sepa cuáles son las peticiones de Vox, porque no se ha iniciado ese proceso negociador, parece difícil que me pueda pronunciar al respecto sobre hipótesis", añadió. Por último, dijo que "tendremos que debatir sobre el documento y su traslación al gobierno del Ayuntamiento de Madrid".

(SERVIMEDIA)

18-JUN-19

DSB/gja