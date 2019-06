Martes, 18 de junio de 2019 11.00 a.m. EST

TRUMP

-----

ELECCIONES - Washington - El presidente Donald Trump lanza hoy formalmente su campaña de reelección con un mitin en Orlando (Florida), después de casi dos años de actos políticos y recaudación de fondos para mantenerse en el poder hasta 2025.

(foto) (video) (audio)

PUERTORRIQUEÑOS - Miami - El presidente Donald Trump lanza este martes su campaña a la reelección en Orlando, en el centro de Florida, un enclave de boricuas alineados más con los demócratas y que no le perdonan el "desastroso manejo" que hizo tras la devastación causada en la isla en 2017 por el huracán María.

-------

VENEZUELA CRISIS - Miami - El vicepresidente, Mike Pence, mandos del Comando Sur y Carlos Vecchio, representante de Juan Guaidó en este país, visitan en el puerto de Miami el buque hospital USNS Comfort, movilizado para asistir a los desplazados por la crisis humanitaria en Venezuela.

(foto) (vídeo) (audio)

CUBA D.HUMANOS - Miami - La Comisión Interamericana de Derechos Humanos presenta en Miami un informe inédito sobre Cuba con recomendaciones para atenuar la represión y la censura de activistas, periodistas independientes y otros miembros de la sociedad civil.

(foto)

PUERTO RICO IGUALDAD - San Juan - Bajo el lema "Las metas y los sueños no tienen género", la Asociación de Comercio al Detal de Puerto Rico (ACDET), organización sin fines de lucro que agrupa a las cadenas de tiendas locales y multinacionales de la isla, buscará promover la equidad de género.

RESERVA FEDERAL - Washington - La Reserva Federal inicia hoy su reunión de dos días sobre política monetaria bajo la presión del presidente Donald Trump para bajar los tipos de interés, el mismo día en que éste cargó contra el Banco Central Europeo (BCE) por su política de estímulo.

FACEBOOK CRIPTOMONEDA - San Francisco - Facebook y otras 27 organizaciones anunciaron hoy formalmente la creación de una nueva criptomoneda, Libra, que podrá usarse tanto para transacciones entre particulares como para compras en establecimientos, y estará integrada en WhatsApp y Messenger a partir de 2020.

(foto)

(Enviada con clave WS2013)

MÚSICA INMIGRACIÓN - Los Ángeles - La incansable lucha de los "soñadores" es la inspiración del nuevo proyecto del saxofonista brasileño Felipe Salles, que con una combinación de imágenes y música pretende darle voz a estos jóvenes a través del arte.

(foto)

KATE DEL CASTILLO - Nueva York - La actriz mexicana Kate del Castillo, conocida por muchos por su papel en "La reina del sur", hablará con la prensa sobre su debut en inglés en Nueva York con la obra "The way she spoke", una historia sobre las mujeres desaparecidas en Ciudad Juárez que se podrá ver en julio.

(video) (foto)

MUSEOS CIENCIA - Atlanta (GA) - Invisibles para el ojo humano, bacterias mortales pueden convertirse en obras de arte como demuestra el museo de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC), la agencia federal encargada de investigar y combatir desde el ébola a la gripe común.

(foto)

(Enviada con clave MI2005)

CINE TERROR - Los Ángeles - Frente a un nuevo y cruel Chucky que ahora tiene inteligencia artificial y tecnología muy avanzada, la actriz Aubrey Plaza, protagonista del "remake" de "Child's Play", aseguró a Efe que "el terror es una liberación que necesitamos" y que este género sirve de "catarsis" para los espectadores.

(foto) (vídeo)

---------

Pueden dirigir sus consultas a Hernán Martín Alonso

(newsdesk@efeamerica.com). Telf 1-202-745-7692