Sánchez irá "pronto" a la investidura, según ábalos

El secretario general del PSOE y candidato, Pedro Sánchez, se presentará "pronto" a la investidura para continuar al frente del Gobierno al margen de que tenga los apoyos garantizados de su viabilidad.

Así lo trasladó en la rueda de prensa que ofreció el secretario de Organización del PSOE y ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, al asegurar que "el candidato a ser presidente se presentará a la investidura".

La investidura, dijo, "va a ser pronto, no le puedo precisar, pero España necesita un gobierno y nosotros responder a esa necesidad, en breve, y tal y como nos creemos que hace falta". "hay una voluntad" de someterse, y el candidato no la va rechazar porque "no hay posibilidad de alternativa".

Ábalos apeló a la "coherencia" sobre lo que pidieron en el pasado, por la investidura de Mariano Rajoy en 2016, y no sólo lanzó mensajes de abstención a Ciudadanos sino también al PP que sabe "muy bien lo que otros nos vimos obligados a hacer", cuando los socialistas facilitaron que el exlíder popular fuera presidente.

Además, dijo que "una cosa es oposición y otra bloquear la gobernabilidad" porque "bloqueando una investidura lo que se bloquea es la gobernabilidad del país". Y rechazó la posibilidad de que haya repetición de elecciones porque los socialistas ganaron y una vuelta a las urnas sería admitir que no ganaron.

17-JUN-19

