26-m. jornada de infarto para la constitución de los ayuntamientos con sorpresas en melilla, burgos, huesca, badalona, granada o santa cruz de tenerife

Este sábado se constituyen 8.131 ayuntamientos tras las elecciones municipales del 26-M. Los acuerdos entre distintas fuerzas siempre son importantes pero esta vez la incertidumbre se ha extendido hasta el momento mismo de las votaciones. En muchos consistorios importantes ha habido sorpresa y el dueño de la vara de mando no ha sido el que estaba previsto. Es el caso de Burgos, Huesca, Badalona, Santa Cruz de Tenerife, Jaén o la Ciudad Autónoma de Melilla.

Madrid y Barcelona, son ayuntamientos emblemáticos. En la capital, la cúpula del PP en pleno ha acudido a la toma de posesión de José Luis Martínez-Almeida, para escenificar una recuperación del partido vital también para la continuidad Pablo Casado al frente de la formación.

La sesión constitutiva del ayuntamiento de Barcelona está convocada para las 17.00 horas. Allí Ada Colau podría seguir como alcaldesa si, después de su acuerdo con el PSC, consigue los votos de los tres concejales de la formación de Manuel Valls, en discrepancia con los tres concejales de Ciudadanos que forman parte de su lista. En Barcelona la lista más votada ha sido la de Ernest Maragall (ERC), que ha intentado lograr el apoyo de la formación de Colau para ser investido.

La mañana estuvo plagada de sorpresas. No ha sucedido lo que se esperaba en Burgos, Granada, Melilla, Badalona, Huesca o Santa Cruz de Tenerife. En la ciudad autónoma gobernará Ciudadanos, que tiene un único representante y que rompe así con dos décadas de mandato del PP, con ayuda de los socialistas.

En Burgos, Vox no ha respaldado el acuerdo entre las tres derechas y deja en manos del PSOE la alcaldía, con la amenaza de presentar más adelante una moción de censura. En Granada ha sido Ciudadanos el que, contra todo pronóstico y con solo cuatro concejales se ha hecho con la alcaldía con el PSOE.

En Badalona, donde todo apuntaba que la lista más votada encabezada por el popular Xavier García Albiol se impondría, finalmente ha sido investido el actual alcalde, Àlex Pastor (PSC). En Huesca, un voto en blanco ha dado al candidato socialista la alcaldía, de forma tan inesperada que ha tenido que improvisar su discurso.

CASTILLA-LA MANCHA

El reparto de poder en las alcaldías de Castilla-La Mancha pende del acuerdo alcanzado en los principales consistorios por el PSOE y Ciudadanos. Esta es una de las pocas comunidades en las que Cs ha pactado con los socialistas. En Ciudad Real y Albacete se ha culminado la elección de alcaldes socialistas, durante media legislatura, mientras que la otra media estarán gobernadas por Ciudadanos.

El pacto para constituir los consistorios ha sido global y afecta a 21 ayuntamientos donde el voto del partido de Albert Rivera es clave. Los gobiernos municipales de Toledo, Guadalajara y Cuenca serán del PSOE y los de Albacete y Ciudad Real, compartidos con Cs.

En Guadalajara, el PSOE se queda con la alcaldía, que ostentará Alberto Rojo, hasta ahora delegado de la Junta de Castilla-La Mancha en la provincia. El teniente de alcalde es de la formación naranja. En Albacete ha sido investido el candidato de Ciudadanos, Vicente Casañ, comunicador de profesión y recién aterrizado en la política. Dentro de dos años la alcaldía pasará a manos del socialista Emilio Sáez. En el caso de Ciudad Real serán los socialistas los que comiencen a gobernar con Pilar Zamora como alcaldesa, que tras el primer bienio, la sustituirá Eva María Masías (Cs).

CASTILLA Y LEÓN

El Ayuntamiento de Zamora ha sido uno de los primeros en constituirse. Allí, Francisco Guarido, de Izquierda Unida, gobernarán en solitario gracias a su mayoría absoluta, que mejoras sus resultados de la anterior legislatura.

En otras alcaldías de Castilla y León, funcionó el pacto entre Ciudadanos y el PP que ha dado a los de Albert Rivera la de Palencia. A cambio, Cs facilitará la investidura de Alfonso Fernández Mañueco al frente de la Junta de Castilla y León. En Burgos saltó la sorpresa. En principio, el pacto entre PP y Cs iba a funcionar para dar a la formación naranja la alcaldía, pero los de Rivera han apoyado finalmente al candidato del PSOE, Daniel de la Rosa.

En Salamanca tomó posesión del cargo el candidato del Partido Popular, Carlos García Carbayo, con el apoyo de Ciudadanos. Además, Óscar Puente ha sido reelegido como alcalde de Valladolid con votos de PSOE y VTLP. En León y Segovia, la constitución de los consistorios se retrasa hasta el 5 de julio al existir una impugnación del resultado electoral.

ARAGÓN

El Aragón también se ha producido lo inesperado y Luis Felipe, del Partido Socialista, ha resultado elegido alcalde de Huesca al ser la lista más votada en las elecciones municipales. Las formaciones de la derecha no alcanzaban los trece votos necesarios para investir a Ana Alós, del PP. Sin embargo, tras una votación secreta en la que hubo un voto en blanco, su candidatura quedaba en minoría. El nuevo alcalde improvisó un breve discurso, admitiendo que no traía nada preparado.

En las otras dos capitales aragonesas todo se ha desarrollado conforme a lo previsto. En Zaragoza, Vox y Ciudadanos ha apoyado al popular Jorge Azcón. Idéntica alianza ha permitido a su compañera de partido, Emma Buj, revalidar su cargo al frente del consistorio turolense.

ANDALUCÍA

En Andalucía el Partido Popular y Ciudadanos alcanzaron un acuerdo de gobernabilidad para un importante número de municipios andaluces donde estas dos formaciones pueden formar gobierno. Tras una laboriosa negociación se culminó un acuerdo en Córdoba y Málaga, en ambos casos en favor de los candidatos del PP, José María Bellido y Francisco de la Torre respectivamente.

Pese a ese compromiso general, en Jaén, el PSOE y Ciudadanos han llegado a un acuerdo este mismo sábado para gobernar en coalición el Ayuntamiento de la capital, cuyo alcalde será el socialista Julio Millán. Los socialistas recuperan así una plaza importante, pues solo tenía garantizadas las capitales andaluzas de Sevilla y Huelva.

En Granada, Luis Salvador, de Ciudadanos se ha hecho con la alcaldía contra todo pronóstico. Con solo cuatro concejales y apoyado por lo PP y Vox, ha arrebatado la alcaldía a los socialistas que habían ocupado el gobierno municipal en los últimos años.

Málaga y Almería son ayuntamientos que ha logrado conservar el PP para sus candidatos Francisco de la Torre y Ramón Fernández Pacheco, respectivamente. El pacto entre Ciudadanos y PP en Málaga estuvo en duda hasta el último momento tras quedar toro por la imputación de dos concejales populares por causas relacionadas con la corrupción.

Los alcaldes de Sevilla, Juan Espadas (PSOE), y de Cádiz, José María González `Kichi´ (Podemos), podrán gobernar en solitario porque, aunque no llegan a la mayoría absoluta, no tienen enfrente ninguna mayoría alternativa. El socialista Gabriel Cruz es el único de los alcaldes de capital en Andalucía que no ha tenido que recurrir a pactos para, puesto que logró mayoría absoluta en las elecciones del 26-M.

En las diputaciones no hay cambios, ya que los socialistas conservan nada menos que seis gobiernos provinciales, los de Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén y Sevilla; mientras que el PP gobernará Almería y Málaga, ésta última compartiendo delegaciones con Ciudadanos.

Una de las grandes sorpresas de la jornada de constitución de los gobiernos municipales se ha producido en Melilla donde el único diputado de Ciudadanos, Eduardo de Castro, ha sido proclamado este sábado presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla con los votos de Coalición por Melilla (CPM) y el PSOE, desbando al popular Juan José Imbroda tras 19 años en este cargo.

GALICIA

En Ourense, el líder de Democracia Ourensana (DO), Gonzalo Pérez Jácome, ha sido investido alcalde, tras el acuerdo con el PP que le daba a él el bastón de mando y concedía a Manuel Baltar el control de la Diputación. Ourense no cambiaba de alcalde desde el 1972 y va a ser ahora Ayuntamiento socialista. Manuel Gallego obtuvo hasta ahora mayorías absolutas. Concejal desde el 67 y alcalde desde el 72 en Taboadela. Su relevo es Álvaro Vila, socialista

Además, los socialistas han recuperado la alcaldía de Santiago de Compostela y han revalidado la de Lugo. En la capital gallega, el socialista Xosé Sánchez Bugallo ha salido elegido alcalde como candidato de la lista más votada. En Lugo, Lara Méndez seguirá cuatro años más tras recibir el apoyo del Bloque Nacionalista Galego y en Vigo Abel Caballero continúa tras lograr mayoría absoluta.

VALENCIA

En Valencia, Joan Ribó candidato de Compromís, ya es de nuevo alcalde de Valencia con los votos de los socialistas valencianos. Sin salir de esta comunidad, la socialista Amparo Marco ha tomado posesión como alcaldesa de Castellón por segundo mandato consecutivo.

El popular José Ballesta seguirá siendo alcalde de Murcia después de firmar el PP un acuerdo programático con Ciudadanos, que ha quedado suscrito en el último minuto, agotando los plazos para la constitución del nuevo consistorio.

PAÍS VASCO y CATALUÑA

En Bilbao, Juan Maria Aburto, tomó posesión como alcalde gracias al acuerdo del PNV y el PSE para garantizar la estabilidad. En Álava, el PNV ha conseguido mantener el bastón de mando gracias al apoyo del PP, que ha apoyado la candidatura del 'jeltzale' Eduardo Fernández de Pinedo para evitar que gobernara EH Bildu. En Vitoria, Gorka Urtaran ha asumido la alcaldía después de que el PNV confirmara su pacto con el PSE.

En Cataluña el PSC se perfila como la fuerza política que tendrá más alcaldías entre las diez ciudades más pobladas de Cataluña. Se ha investido alcaldes socialistas en L'Hospitalet de Llobregat, Sabadell, Mataró o Santa Coloma de Gramenet, en la provincia de Barcelona. ERC gobernará en las capitales de provincia de Lleida y Tarragona. Esta formación obtiene 257 alcaldías con mayoría absoluta; JpC logra 305; el PSC, 53; la CUP, 12 y los comuns dos.

En Girona, la sucesora de Carles Puigdemont al frente del Ayuntamiento, Marta Madrenas (JxCat) revalida la alcaldía gracias a que ERC, PSC y Guanyem no han sido capaces de lograr un acuerdo. Madrenas gobernará en minoría, pero penderá sobre ella la amenaza de una moción de censura.

Badalona ha deparado una de las sorpresas de la jornada. Allí, el exlíder del PP catalán Xavier García Albiol fue la fuerza más votada, pero se quedó a tres concejales de la mayoría absoluta. Finalmente, un pacto entre ERC, el PSC y Los Comuns le ha dado el bastón de mando al socialista Álex Pastor.

El PSC pierde una de sus ciudades insignia en Cataluña, Tarragona, donde el actual alcalde socialista, Josep Fèlix Ballesteros, ganó. Pese a ello, loS acuerdos de gobernabilidad han dado el bastón de mando al candidato de ERC, Pau Ricomà. Los socialistas pierden también Lleida, a favor del republicano Miquel Pueyo, que recibirá el apoyo de JpC y de los Comunes.

CANARIAS

Santa Cruz de Tenerife ha sido también sorpresa. Patricia Hernández, del Partido Socialista, ha sido la primera mujer en hacerse con el bastón de mando de la capital insular, gracias al apoyo de Ciudadanos y Unidas Podemos, poniendo fin a cuatro décadas de gobierno de Coalición Canaria.

Respecto a Baleares, el socialista José Hila ha sido investido alcalde de Palma merced a un pacto que incluye a Més y Unidas Podemos.

