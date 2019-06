26-m. buj promete "trabajo, dedicación y diálogo" en su discurso de investidura como alcaldesa de teruel

TERUEL, 15 (SERVIMEDIA)

La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, es ya, oficialmente, la única primera edil de las tres capitales de provincia que ha conseguido revalidar su cargo. Buj ha conseguido alzarse con el bastón de mando gracias a los votos del Partido Popular, Ciudadanos y Vox en el Pleno celebrado en la mañana de este sábado. En este Pleno, Buj ha señalado que las bases de su mandato serán "trabajo, esfuerzo, dedicación y capacidad de diálogo".

"Dos no dialogan si uno no quiere, pero por este uno no va a ser", ha subrayado Buj, que ha prometido esforzarse en llegar a acuerdos con otras Instituciones para conseguir lo mejor para Teruel. Además, la alcaldesa ha pedido alejarse del "y tú más" y dejar de lado "el ruido y la crispación".

Buj, además, ha recordado que desde que en el año 2016 sustituyese al también popular Manuel Blasco ha logrado "grandes cosas" para la ciudad como bajar la tasa de paro del 9 al 15%, aumentar la población, mejoras en la limpieza y la gestión o un impulso a la promoción turística con iniciativas como "Teruel Ciudad del Amor".

