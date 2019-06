Vox asegura que no hay acuerdo en zaragoza y espera cerrarlo en las próximas horas en madrid

MADRID, 14 (SERVIMEDIA)

El portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, Iván Espinosa de los Monterios, aseguró este viernes que no hay acuerdo con el PP y Ciudadanos para la Alcaldía de Zaragoza a pesar de lo avanzado por esos partidos, y en Madrid sí espera que se pueda cerrar en las próximas horas aunque se mantiene cauto.

En rueda de prensa en el Congreso, acusó al PP y a Ciudadanos de anunciar en Zaragoza "un pacto que no existe" porque, de hecho, "todo parece indicar" que pedirán a Vox que apoye sin haber cerrado ningún acuerdo, y serán por tanto "responsables de que mañana gobierne la izquierda" en esa ciudad.

"O bien me fallan las matemáticas o bien saben algo que nosotros no sabemos", ironizó, pero si es así la izquierda repetirá en el Ayuntamiento de Zaragoza y Vox a partir del lunes volverá a tender la mano para negociar una moción de censura.

En Madrid, donde los negociadores del PP y de Ciudadanos siguen reunidos, aseguró que las conversaciones "avanzan" también con su partido y hay contactos "constantes", sobre todo con el PP porque es "más fácil" que con Ciudadanos, pero también con el partido liderado por Albert Rivera. No hay nada cerrado, precisó, y esperan que esos dos partidos no cometan "la misma irresponsabilidad que en Zaragoza" porque en ese caso el resultado será "el mismo" que allí y Manuela Carmena será alcaldesa.

"Estamos a tiempo de salvar Madrid", dijo Espinosa de los Monteros, que reiteró que Vox no tiene preferencia entre José Luis Martínez-Almeida o Begoña Villacís y aspira a "poner de acuerdo a ambos lados", cosa que no está siendo fácil, reconoció, a partir de una "base programática" que sí está siendo más sencilla de negociar. Cuando esté cerrado ese programa, precisó, habrá que acordar "quién lidera cada área" y ahí Vox aspira a tener responsabilidades de gobierno de acuerdo con su peso en el consistorio.

Espinosa de los Monteros no quiso detallar los detalles de la negociación con Ciudadanos para no "contaminar" las conversaciones, para "no añadir más elementos de polémica", y aseguró que lo importante es que finalmente se pueda cerrar un acuerdo que sea razonablemente satisfactorio para las tres partes.

