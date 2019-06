El gobierno presiona a cs para que cambie "obstaculización por construcción"

MADRID, 14 (SERVIMEDIA)

El Gobierno dio este viernes un paso más en su presión sobre Ciudadanos para que facilite la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno y le pidió que "reflexione" sobre su posición y la "modifique" cambiando "obstaculización por construcción".

"Yo he oído al señor Rivera decir que no se va a abstener, pero que sí quiere pactos de Estado. Pues para llegar a esos pactos de Estado, digo yo que habrá que establecer una carretera, caminos".

Así lo trasladó la portavoz del Ejecutivo en funciones, Isabel Celaá, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que afirmó que "obstaculizar" la investidura de Sánchez, a quien el Rey encargó la formación de Gobierno, "bloquearla cuando no hay alternativa posible, no tiene ninguna lógica y resulta incompresible y criticable".

Además, pidió expresamente a la formación que lidera Albert Rivera que "reflexione sobre su posición en la política y que, evidentemente, modifique esa posición de obstaculización por construcción" para lograr una investidura "cuanto antes".

Lo hizo tras recordar, de manera detallada, que en las cuatro elecciones de los últimos meses –locales, autonómicas, generales y europeas- el PSOE ha sido la fuerza más votada y eso "nos hace sentirnos fuertes para pedir que el impulso a la investidura no debe demorarse más, y es preciso poner en marcha la investidura, y hacerlo cuanto antes".

A la hora de responder sobre qué se ofrece a Ciudadanos para que se abstenga, como un posible gobierno de coalición o miembros en el Ejecutivo, Celaá se escudó en que esa pregunta "la tiene que contestar el presidente", así como que es el PSOE, no el Gobierno, en el Congreso el que está "trabajando" en los pactos.

Celaá desvinculó al Ejecutivo de los mensajes del presidente de Francia, Emmanuel Macron, que cuestiona una alianza con Rivera por los pactos con Vox. "El Gobierno no tiene nada que ver con esa advertencia", dijo, pero coincide en un momento en el que se están configurando los grupos en Europa, Ciudadanos pertenece a ALDE y "no es nada nuevo que haya personas que no vean con la naturalidad que aquí se está empezando a ver la acogida de la ultraderecha por parte de Partido Popular y Ciudadanos". "Esa acogida no se ve con esa naturalidad por parte de fuerzas conservadores y liberales".

En esta presión sobre la formación que preside Rivera, la ministra en funciones indicó que resulta "sorprendente" que "aquellos que nacieron con vocación socialdemócrata y de centro no se presten a construir la única alternativa que hay en este momento para garantizar la gobernabilidad de España".

Así, reiteró que "sorprende" la posición adoptada por Rivera cuando "tiene muchas voces" en sus filas, en el interior y en el exterior, dentro y fuera de España.

Aludía así, además de a las dudas de Macron, a las críticas de uno de los fundadores de Cs, Francesc de Carreras, quien en un artículo le pide a Rivera que pacte con el PSOE y le reprocha que se ha "convertido en un adolescente caprichoso".

14-JUN-19

