Lastra reclama "a todos" que "no bloqueen" la investidura de sánchez porque sería "absurdo" ir a elecciones

La vicesecretaria general del PSOE y portavoz parlamentaria, Adriana Lastra, reclamó este jueves a "todos" los partidos que "no bloqueen" la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno porque sería "absurdo" tener que "obligar" a los ciudadanos a ir de nuevo a elecciones generales.

Así lo trasladó en la rueda de prensa que ofreció tras las dos reuniones "correctas" que ha mantenido de manera separada con ERC y Junts, dentro de la toma de contacto para encauzar la investidura de Sánchez. "No hemos iniciado ninguna negociación" con los independistas, remarcó Lastra, sino que "lo que hay es diálogo".

"Pido a todas las fuerzas políticas que se abstengan, que no bloqueen, la investidura del presidente del gobierno. La única opción es que se abstengan o que voten a favor, pero en todo caso que no voten en contra".

SINTONÍA CON ERC

Lastra afirmó que trasladó a los representantes de ambas formaciones –Gabriel Rufián (ERC) y Laura Borràs y Miriam Nogueras (Junts)- que "un bloqueo no beneficia a nadie". "No sería sensato bloquear" la investidura de Sánchez porque "no hay una alternativa viable", reiteró. Si bien, reconoció que son dos partidos "distintos" y que con ERC les "une una agenda social".

La portavoz socialista insistió en que "no sería sensato" que bloquearan la investidura y también lanzó este mensaje a Partido Popular y Ciudadanos que van "cacareando" que no quieren que la gobernabilidad "dependa" de los independentistas, pero luego "son los primeros que se oponen a desbloquear".

Si bien en su comparecencia aprovechó para cargar duramente contra PP y CS en Andalucía por ser una derecha "arrodillada" ante la "ultraderecha" y ceder a "dejar sin fondos" –solo con la parte estatal- la lucha contra la violencia de género cuando han sido asesinadas ya un millar de mujeres y 28 menores.

Se preguntó si esa es la "regeneración" que defienden y si es "lícito utilizar las víctimas como moneda cambio", porque están "normalizando" el discurso de Vox. ¿Qué más derechos y libertades sacrificarán para conseguir los votos de la vergüenza?", cuestionó.

NAVARRA

Por otra parte, sobre las negociaciones en Navarra, la 'número dos' del PSOE señaló que María Chivite, la líder del PSN y candidata a la Presidencia del Gobierno foral, "tiene toda la legitimidad para presentarse a la investidura de Navarra".

Respecto a la posibilidad de que en el futuro Gobierno de Sánchez haya miembros de Unidas Podemos, se limitó a apuntar que "eso compete y es decisión exclusiva del presidente del Gobierno".

