Lastra reclama "a todos" que "no bloqueen" la investidura de sánchez porque sería "absurdo" ir a elecciones

La vicesecretaria general del PSOE y portavoz parlamentaria, Adriana Lastra, reclamó este jueves a "todos" los partidos que "no bloqueen" la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno porque sería "absurdo" tener que "obligar" a los ciudadanos a ir de nuevo a elecciones generales.

Así lo trasladó en la rueda de prensa que ofreció tras las dos reuniones "correctas" que ha mantenido de manera separada con ERC y Junts, dentro de la toma de contacto para encauzar la investidura de Sánchez. "No hemos iniciado ninguna negociación" con los independistas, remarcó Lastra, sino que "lo que hay es diálogo".

Afirmó que trasladó a los representantes de ambas formaciones –Gabriel Rufián (ERC) y Laura Borràs y Miriam Nogueras (Junts)- que "un bloqueo no beneficia a nadie". "No sería sensato bloquear" la investidura de Sánchez porque "no hay una alternativa viable", reiteró.

13-JUN-19

