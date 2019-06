Bárcenas solicita declarar asesorado por su abogado en el juicio por el borrado de sus ordenadores

MADRID, 13 (SERVIMEDIA)

El extesorero del PP Luis Bárcenas ha solicitado autorización para poder declarar asesorado por su abogado en el juicio por el borrado de sus ordenadores, que se celebrará a partir de este viernes en la Audiencia Provincial de Madrid, dado que su comparecencia como testigo podría interferir en la causa de los llamados `papeles de Bárcenas´ en la que está imputado.

La Audiencia de Madrid celebra a partir de este viernes a las 10.00 de la mañana el juicio por el borrado y destrucción de los ordenadores de Luis Bárcenas. El PP se sienta en el banquillo y por primera vez una persona jurídica recibe una acusación penal. También se juzga a la extesorera del PP Carmen Navarro, el informático José Manuel Moreno y el abogado de la formación Alberto Durán. El juez ha ordenado que la vista no se retransmita por televisión, atendiendo a una petición de la defensa del partido de Pablo Casado.

El PP está acusado de un delito de daños informáticos, mientras que el resto de acusados deberán responder de delitos de daños informáticos y encubrimiento por destruir los ordenadores portátiles que utilizaba el extesorero del PP mientras trabajaba para la formación en su sede central de la calle Génova de Madrid.

Los testigos que comparecen en un juicio están obligados a decir la verdad de lo que conocen, pero aquellos que están imputados en causas que se puedan ver afectadas por esa declaración tienen un estatus especial que les permite renunciar a declarar o tener la asistencia de su letrado para que les indique qué preguntas pueden responder y cuáles deben eludir.

En este juicio no hay acusación particular. El propio Bárcenas retiró la acusación en 2016 y la Fiscalía ha solicitado el sobreseimiento y archivo de la causa por entender que no hay indicios de criminalidad suficientes para sustentar la acusación y considera que la versión del extesoreo es "inverosímil y contradictoria". Sólo ejercen la acción penal Izquierda Unida, Adade y el Observatori Desc.

