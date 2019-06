26-m. el pp tilda de "ocurrencia" que villacís pida ser alcaldesa dos años

MADRID, 13 (SERVIMEDIA)

La 'número dos' del PP en el Ayuntamiento de Madrid, Andrea Levy, tildó este jueves de "ocurrencia" que Ciudadanos les plantease esta mañana, en una reunión negociadora, que Begoña Villacís y José Luis Martínez-Almeida se repartan la Alcaldía de la capital esta legislatura, de manera que cada uno ocupe el puesto dos años.

Levy, tras participar en este encuentro negociador con la formación naranja, dijo a los periodistas que se había alcanzado un acuerdo en materia programática, pero que no se habían llegado a un entendimiento sobre quién será el alcalde.

A este respecto, Levy dijo que "la semana pasada nos proponían cuatro años de Villacís, ahora nos proponen dos años" y no saben "si mañana nos propondrán los días pares para Villacís y los impares para Almeida".

La edil del PP señaló "para ocurrencias ya hemos tenido cuatro años de Manuela Carmena" y afirmó que el planteamiento del partido de Albert Rivera supone "no es serio, responsable y riguroso para la capital de España".

"FRUSTRACIÓN" DE VILLACÍS

Defendió que Almeida tiene "toda la legitimidad" para presentarse el sábado a la investidura como primer edil de la capital. "Que dejen de decir que esto es una obsesión de Almeida", añadió, "aquí la única obsesión es la frustración de Villacís de no haber podido conseguir más votos en las urnas y más concejales".

Preguntada por la posibilidad de que no haya un relevo en la Alcaldía de la capital al no ponerse de acuerdo el centro-derecha, Levy afirmó que "los madrileños no entenderían que por este tema de ocurrencias personalistas que presenta hoy Ciudadanos no vaya a haber un cambio en la ciudad de Madrid y tengamos cuatro años más de ocurrencias de Carmena en sus políticas municipales". "Ocurrencias para Carmena, para nosotros rigor, seriedad y responsabilidad", remachó.

Al mismo tiempo, la dirigente del PP se refirió a que, además del asunto de quién ostenta la Alcaldía, en el encuentro de este jueves había habido acuerdo entre PP y Ciudadanos sobre la "gran mayoría de propuestas" que se aplicarán si ambos partidos forman un Gobierno municipal a partir del sábado.

