Juicio procés. melero asegura que el dispositivo policial de pérez de los cobos fue un "fraude"

Xavier Melero, abogado del exconseller de Interior Joaquim Forn, aseguró este martes que el dispositivo policial del 1-O, coordinado por el coronel Diego Pérez de los Cobos, fue un "fraude". La Policía Nacional y la Guardia Civil "iban a actuar de manera unilateral. Nadie en el Ministerio de Interior quería coordinarse con los Mossos", criticó.

Ante la sala del Tribunal Supremo que juzga el 'procés', el abogado de Forn defendió que no hubo concierto entre la Generalitat y los Mossos d'Esquadra, como ratificaron varios testigos, entre ellos el exmayor de los Mossos Josep Lluis Trapero o el jefe de la Brigada Móvil, y criticó con contundencia el dispositivo policial coordinado por el coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos. "Tiene un extraño papel", afirmó, tras apuntar que "coordinación no implica mando".

A su juicio, los funcionarios de la Policía Nacional y de la Guardia Civil durante el juicio "han puesto de manifiesto que no tenían ni la menor idea de que se tenían que coordinar. El dispositivo policial era un fraude, iban a actuar de manera unilateral. Nadie en el Ministerio de Interior quería coordinarse con los Mossos". En este sentido, continuó, "desde el punto de vista judicial el dispositivo fue un fracaso", ya que "no lograron que ningún centro permaneciera cerrado".

Además, apuntó, "a la Policía no se le defiende dándole coba, sino dejando claro que la ineptitud de sus mandos en el diseño de un dispositivo, por completo aberrante, les condujo a una situación endemoniada en la cual el cumplimiento del deber llevaba a un deterioro de su imagen pública". Así, continuó, "los policías adolecieron de un gravísimo déficit de organización que fue pretendido y buscado, es decir, que desde el 6 de septiembre, con la promulgación de las leyes de desconexión, intentó organizar una apariencia de coordinación con la Policía autonómica, de la que ya se desconfiaba previamente".

Precisamente sobre el papel de los Mossos en el dispositivo del 1-O, el abogado de Forn subrayó que si su actuación estuvo mal "nadie dijo nada; ni la Fiscalía, ni la Policía, ni el coordinador".

Asimismo, Melero defendió el papel de Forn como conseller de Interior. "Aparte de lo que pudiera ir diciendo por las televisiones y radios, hizo acto positivos para evitar el referéndum. Aprobó los refuerzos de horas extra, los alquileres de vehículos todo ello con la única finalidad de refuerzo policial al servicio de la Fiscalía y del TSJC. Forn podría no haberlo hecho, porque ante los requerimientos de la Fiscalía con poner a disposición lo que tenía estaba cumpliendo; sin embargo, hizo actuaciones positivas". A pesar de ello, el letrado del exconseller reconoció el acto de desobediencia de Forn al Tribunal Constitucional. "Cedo esa trinchera, me cuesta decirlo, pero Forn desobedeció al Tribunal Constitucional", dijo.

En esta línea, Melero también reconoció que el 20-S "se cometieron delitos de desórdenes públicos, algunos actos concretos, minoritarios, de resistencia a la autoridad", pero "no se detuvo a nadie, nadie acabó lesionado y el Ayuntamiento certificó daños en una valla por 800 euros, y a quien se comportó mal la BRIMO de los Mossos le dio lo suyo".

El abogado recordó que el no uso de la fuerza el 20-S ha sido objeto de crítica por las acusaciones en los escritos, pero "¿qué tenía que haber hecho la Policía, disparar a matar?", preguntó. "No sé, quizá alguien se equivocó a primera hora de la mañana al no establecer un dispositivo, pero eso no es ningún delito ni fundamenta una rebelión".

Sobre el delito de malversación, Melero expresó que no profundizaría en ello porque lo harán el resto de abogados, pero recordó que Forn tenía "autorizados todos los gastos" por acuerdo del Consejo de Ministros.

11-JUN-19

