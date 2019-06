El pp no descarta denunciar los acatamientos de la constitución de los diputados independentistas

MADRID, 11 (SERVIMEDIA)

El PP no descartó este martes llevar al Tribunal Constitucional las fórmulas de acatamiento de la Carta Magna que los diputados de ERC y JxC usaron el pasado 21 de mayo en el Congreso para tomar posesión de sus escaños.

El diputado popular José Antonio Bermúdez de Castro se pronunció sobre esta cuestión tras asistir a la Junta de Portavoces de la Cámara Baja, donde se analizó el asunto de los acatamientos de los parlamentarios independentistas.

Bermúdez de Castro indicó que la Junta de Portavoces de este martes examinó el escrito que había presentado su partido sobre esta cuestión, documento que será remitido ahora a la Mesa del Congreso.

El diputado del PP se refirió a que, por la posición expresada por los portavoces sobre este asunto, la Mesa podría acabar denegando revisar la forma en la que los representantes ERC y JxC acataron la Constitución el pasado 21 de mayo.

"ESPECTÁCULO BOCHORNOSO"

Ante este posible rechazo a la iniciativa de los populares, Bermúdez de Castro dijo que su partido no descarta recurrir este asunto al Constitucional, ya que están dispuestos a adoptar "todas las medidas" en defensa de la Carta Magna.

Argumentó que la manera en la que los diputados de ERC y JxC asumieron sus escaños fue un "espectáculo bochornoso e impropio", al tiempo que sostuvo que para el PP algunos parlamentarios "no cumplieron" con la obligación legal de acatar el marco constitucional.

Por otra parte, Bermúdez de Castro también anunció que su partido pedirá a la Mesa del Congreso reconsiderar el reparto de escaños en el hemiciclo, al entender que no es acorde a los resultados que obtuvieron los populares en las elecciones del pasado 29-A. Sostuvo al respecto que el PSOE no ha pactado este reparto y afirmó que "las imposiciones no son el mejor camino de iniciar la legislatura".

(SERVIMEDIA)

11-JUN-19

NBC/caa