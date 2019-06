Barones de podemos rechazan que iglesias les culpe del 26-m y uno propone una conferencia política

MADRID, 08 (SERVIMEDIA)

Varios secretarios generales autonómicos de Podemos rechazaron este sábado en el Consejo Ciudadano Estatal del partido que Pablo Iglesias atribuyera el resultado electoral de mayo a la falta de liderazgos territoriales, y el de Murcia, Óscar Urralburu, propuso convocar una conferencia política que "defina el nuevo rumbo" de la formación e, incluso, aborde "replantear políticamente la hipótesis de Podemos".

Así lo reveló Urralburu a los periodistas al término de la reunión del máximo órgano de Podemos entre asambleas ciudadanas. Su intervención, por lo que trascendió, sería la más crítica que tuvo que escuchar Iglesias en cuanto al partido en sí. La delegación andaluza, por su parte, rechazó entrar en el Gobierno de Pedro Sánchez.

Urralburu, el único barón junto al vasco Lander Martínez que en su día militó en la corriente errejonista, reconoció que el debate en el cónclave había sido "muy rico", pero dijo que no comparte que, en el retroceso electoral de Podemos en mayo, "la responsabilidad sea de los territorios", ya que forma parte de una serie de derrotas electorales que él retrotrajo a 2016.

"Tenemos más implantación que en 2015 y el resultado ha sido muy malo", argumentó para contrarrestar que Iglesias hablara del "papel de los liderazgos" para explicar que el resultado de las elecciones autonómicas y municipales fuera peor que el de las generales. Él sostuvo que en los comicios de mayo Podemos se vio "afectado por el voto útil" y la "lógica de segunda vuelta" derivada de que fueran consecutivos a los de abril.

"NO HABLAMOS DE LIDERAZGO"

Urralburu postuló en el Consejo Ciudadano la "necesidad de una conferencia política que defina el nuevo rumbo una vez se haya aclarado el panorama político" y "esté muy clara la entrada de Podemos en los gobiernos".

Es decir, que propuso situarlo a finales de año o comienzos del que viene, aclarando que no sería un Vistalegre III, algo que no propuso nadie, porque "no hablamos de liderazgo sino de proyecto", por tanto, no estaría en cuestión el liderazgo de Iglesias.

El secretario general de Podemos Murcia reconoció que nadie se había sumado explícitamente a su propuesta de conferencia política, pero que, en cambio, más homólogos suyos no estaban de acuerdo con la acusación de Iglesias de falta de liderazgos territoriales. Según su testimonio, "todos hemos defendido nuestra gestión".

