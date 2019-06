El sucesor de echenique tratará de construir "una organización más abierta al conflicto social"

MADRID, 08 (SERVIMEDIA)

El nuevo secretario de Organización de Podemos, Alberto Rodríguez, nombrado este sábado por el Consejo Ciudadano Estatal del partido en sustitución de Pablo Echenique, se propuso tras ser proclamado construir "una organización más abierta al conflicto social".

En declaraciones a los periodistas tras su nombramiento, Rodríguez afirmó que el encuentro del máximo órgano de Podemos entre asambleas ciudadanas había sido "un buen Consejo", con "mucho debate político" y en el que se había respirado "mucho optimismo" ante la posibilidad de gobernar el país y diferentes comunidades autónomas.

El sucesor de Echenique se conjuró para "avanzar a mucha más implantación territorial", una de las razones que se han esgrimido para explicar que Podemos obtuviera peores resultados en las elecciones autonómicas y municipales de mayo que en las generales de abril. Según dijo, este empeño ha sido "una posición unánime" en el Consejo, y trabajará para ello, aunque "es una tarea colectiva en la que espero contar con toda la organización".

"ORGANIZACIÓN MÁS ABIERTA"

En particular, citó a Ana Marcello como nueva secretaria de Participación y Círculos y al propio Echenique, con el que, como ya informó Servimedia el pasado jueves, Rodríguez lleva "trabajando un tiempo" (en concreto, desde que sustituyó en febrero al entonces adjunto de Echenique, Fran Casamayor, hombre de confianza de Ramón Espinar y que se alejó tras la marcha de éste). "Con Echenique hablo de continuo", atestiguó el nuevo secretario de Organización.

En respuesta a la petición de algunas federaciones como la andaluza de más descentralización, se comprometió a tener "todos los debates que sean necesarios" en los órganos correspondientes, y no en los medios de comunicación.

Más allá del aspecto orgánico, Rodríguez resaltó la necesidad de recordar que "mucha gente no llega a fin de mes, no llena la nevera y necesita una fuerza política que cambie las cosas". Para no perder el contacto con esa realidad a la que se debe Podemos, el nuevo número tres del partido abogó por construir "una organización más abierta al conflicto social".

