Investidura. podemos no baraja una repetición electoral porque sánchez "intentará llegar a un acuerdo"

MADRID, 07

El inminente nuevo secretario de Acción de Gobierno de Podemos, Pablo Echenique, afirmó este viernes que Podemos no baraja un escenario de repetición electoral, pero descargó la responsabilidad sobre el candidato a la investidura, Pedro Sánchez, que "intentará llegar a un acuerdo" con esta formación.

Echenique escogió dar esta respuesta elusiva cuando, en una entrevista en Rne recogida por Servimedia, se le preguntó si Unidas Podemos tumbaría la investidura de Sánchez, que requiere de su apoyo, en el caso en que el PSOE se niegue al Gobierno de coalición que reclama el partido de Pablo Iglesias. El propio Iglesias, ayer en el Congreso, evitó dar una respuesta concluyente a esta pregunta.

"Creo que Pedro Sánchez no está pensando en una repetición electoral, no va a ir a ese escenario", interpretó Echenique poniendo el foco de la pregunta sobre el presidente en lugar de sobre Unidas Podemos.

Desde su punto de vista, Sánchez "está barajando gobernar con el apoyo de Ciudadanos y el PP, y, si no lo consigue, que parece que es su escenario prioritario, intentará llegar a un acuerdo con nosotros". Es decir, que para el dirigente de Podemos Sánchez no dará oportunidad a un escenario de repetición electoral. "Nosotros tampoco lo barajamos", sentenció, sin aclarar si, aparte de no barajarlo, Podemos lo evitará a toda costa o no.



07-JUN-19

