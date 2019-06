Venezuela. borrell cree que noruega tiene la capacidad de resolver la crisis en venezuela

MADRID, 06 (SERVIMEDIA)

El ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación en funciones, Josep Borrell, afirmó este jueves que "no tendría sentido" poner en marcha una negociación paralela a la impulsada por Noruega para resolver la crisis en Venezuela, ya que "si alguien puede resolver este problema son los noruegos".

Así se pronunció el jefe de la diplomacia española, en declaraciones a los periodistas antes de participar en un acto sobre el futuro de Europa que tuvo lugar en CaixaForum en Madrid, sobre las posibilidades de éxito que tiene el diálogo impulsado por el Gobierno noruego entre las autoridades y la oposición venezolana.

Borrell ensalzó que los noruegos "entienden de 'crisis management'" por ser expertos históricamente en alcanzar acuerdos ante situaciones de crisis, lo que le sirvió para dejar claro que "si alguien puede resolver este problema son los noruegos".

Destacó que Noruega "se ha destacado siempre por intervenir de manera discreta, eficaz, propiciando acuerdos, negociaciones, haciendo de mediador", y apuntó que ante la crisis en Venezuela ha sido capaz de sentar en una mesa al Gobierno y a la oposición del país caribeño.

"Vamos a esperar a ver qué es lo que pasa. Una negociación como ésta siempre pasa por altibajos. No lo daría por muerto", dijo.

Confirmó que el Grupo Internacional de Contacto no ha realizado ningún movimiento recientemente, más allá de la reunión que mantuvo en Nueva York con el Grupo de Lima en la que acordaron coordinar los contactos con los países que apoyan a Nicolás Maduro para sondear las posibilidades de impulsar una transición y elecciones libres en Venezuela.

Afirmó que "no hay que interferir en la dinámica en Noruega" y comentó que "no tiene sentido" poner en marcha una negociación en paralelo a la impulsada por Oslo. "Damos la bienvenida a esta iniciativa para que no se pierda y acabe fructificando", manifestó.

A su vez, explicó que esta mañana habló con Lilian Tintori, mujer del opositor venezolano Leopoldo López, que llegó a España el martes acompañada de su hija menor.

Indicó que será ella quien explicará "cuando crea oportuno" las circunstancias que rodearon su salida de Venezuela dejando claro que "España no ha tenido nada que ver en ella".

No obstante, aclaró que Tintori decidió "por sus propios medios y capacidades desplazarse a España y salir de Venezuela" y confirmó que "no hay novedad" en la situación de Leopoldo López, que sigue acogido en la residencia del embajador de España en Caracas.

Por último, expuso que Tintori "no necesita asilo ni nacionalidad" de ningún Estado miembro de la UE, puesto que es una ciudadana europea que cuenta con pasaporte italiano.

"Es una de las ventajas de la UE: que cualquier europeo puede instalarse en cualquier país europeo sin que tengamos que darle ni asilo ni vecindad ni residencia ni ninguna clase de documentación. Está en su casa", remachó.

