Rivera reitera ante el rey que no facilitará la investidura de sánchez

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha reiterado este jueves al Rey su decisión de no facilitar de ninguna forma una investidura de Pedro Sánchez, como presidente del Gobierno, tampoco mediante una abstención.

En rueda de prensa en el Congreso de los Diputados tras la audiencia con el Rey, Rivera aseguró que le dijo lo mismo que ha dicho estos meses en el sentido de que si Ciudadanos no podía gobernar asumiría el resultado y se quedaría en la oposición, y que no apoyaría la investidura de Sánchez en ningún caso.

Aseguró al jefe del Estado que Ciudadanos hará una oposición "firme" al Gobierno y "leal a España", vigilando que el Ejecutivo no suba impuestos y "no pise ninguna línea roja de la Constitución" haciendo concesiones al nacionalismo, y liderando pactos de Estado en las grandes reformas pendientes en las que Ciudadanos llevará "la camiseta de España".

Con ese trasfondo, Rivera dejó claro que Sánchez tiene mayoría para formar gobierno con "los socios" con los que ha gobernado el PSOE durante los últimos años en Madrid, en Baleares, en la Comunidad Valenciana o en Euskadi, y lo único que debe hacer es "armar" esa mayoría. Preguntado por la posibilidad de que Ciudadanos se abstuviera para evitar que Sánchez dependiera de partidos nacionalistas, insistió en que Sánchez tiene mayoría suficiente y debe ponerla en marcha cuanto antes para que arranque la legislatura. Ciudadanos, insistió, no facilitará su investidura.

Rivera se desmarcó de la posición de UPN, con quien ha formado la coalición Navarra Suma en esa comunidad, y que ha abierto la puerta a abstenerse en la investidura de Sánchez si el PSOE permite el Gobierno de esa coalición en Navarra.

El líder de Ciudadanos considera "extremadamente grave y preocupante" que los socialistas se planteen gobernar gracias a EH Bildu y que no gobierne la coalición constitucionalista que ha ganado las elecciones, y dejó claro que Navarra no se juega un gobierno de izquieras o de derechas sino su propia autonomía y que "los batasunos no la conviertan en un anexo de otra comunidad" en la que "la identidad prime sobre la ciudadanía". Por ello, alertó de que no puede ser objeto de un "intercambio" y que el PSOE no puede "torpedear" a quien ha ganado las elecciones.

06-JUN-19

