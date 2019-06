Cs pide un sistema de acceso a la universidad homogéneo que garantice la igualdad en la evaluación

MADRID, 06 (SERVIMEDIA)

Ciudadanos ha registrado en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley en la que reclama impulsar un sistema de Evaluación de Bachillerato para Acceso a la Universidad (EBAU) homogéneo en toda España, que garantice la igualdad en los contenidos y en los criterios de evaluación para corregir los "desajustes territoriales" que existen tanto en los resultados como en el consecuente acceso a la universidad.

En la iniciativa, Ciudadanos insta al Gobierno a abrir un proceso de negociación en la Conferencia Sectorial para desarrollar ese sistema de EBAU, y a emplazar a las comunidades autónomas a desarrollar mecanismos de publicidad para las notas medias agregada por centro educativo en los boletines oficiales de cada comunidad, habilitando un portal web donde esta información se encuentre disponible para que estudiantes y familias puedan consultar los datos. Además, reclama armonizar el montante de las tasas de matrícula en todas las comunidades autónomas.

En la exposición de motivos, Ciudadanos explica que, debido a la existencia de una EBAU distinta en cada comunidad y a personal corrector distinto en cada una de ellas, hay diferencias "significativas" que, además, no son coherentes con los resultados de los estudiantes de esas comunidades a lo largo de su vida académica, ni en las evaluaciones continuas ni en las pruebas externas estandarizadas.

Señala como ejemplo Castilla y León, líder en rendimiento competencial en pruebas como Pisa y a la vez con una media de 6,2 en la EBAU. Por contra, al menos siete comunidades autónomas que, de acuerdo con Pisa, tienen un rendimiento "significativamente más bajo" en lectura, matemáticas y ciencia, un mayor porcentaje de alumnos con bajo rendimiento y peores índices de equidad, presentan medias superiores en la EBAU.

Ciudadanos explica que Castilla y León es una de las comunidades con mayor porcentaje de alumnos excelentes en Pisa pero tiene un 9,5% de alumnos con sobresaliente en la EBAU, por debajo de al menos catorce comunidades.

Esas diferencias, denuncia, tienen "profundas implicaciones" tanto en los resultados finales de la EBAU como en las posibilidades reales de acceso a la universidad y de movilidad de los estudiantes. No solo suponen una "injusticia" por la aparente inequidad en la evaluación, sino que además los resultados carecen de transparencia al no ser publicados por centro educativo en un gran número de comunidades, como Baleares, Cataluña o Andalucía. Eso supone, explican, que los estudiantes no pueden conocer con anterioridad a la elección de centro el histórico de resultados y el porcentaje de aprobados en cada uno de ellos.

