Galicia en común exige para investir a sánchez "un gobierno estable" con unidas podemos

MADRID, 05 (SERVIMEDIA)

La portavoz de Galicia en Común en el Congreso de los Diputados, Yolanda Díaz, subrayó este miércoles que "se requiere un Gobierno estable" para afrontar los problemas de España y que Unidas Podemos es el único grupo que puede "dotar de estabilidad al Gobierno en inframinoría de Pedro Sánchez".

Lo hizo en declaraciones en el Congreso tras su audiencia con el Rey, al que explicó que entregaron un ejemplar del libro 'Folias Novas' de Rosalía de Castro, a su juicio un ejemplo de vanguardia, feminismo y la lucha contra las injusticias y que no estaba en la biblioteca real.

Díaz aseguró que España ha votado un Gobierno progresista y no monocolor ni precario, y que "la estabilidad es clave" por lo que "no se entendería que Pedro Sánchez no buscara esa estabilidad". Denunció que "la posición de Pedro Sánchez es conducir a este país a un Gobierno precario", y advirtió: "Somos los únicos que podemos dotar de estabilidad al Gobierno en inframinoría de Pedro Sánchez".

Cuando se le preguntó qué votaría en la investidura si no hubiera acuerdo con Unidas Podemos, ella despejó: "Seguro que a Pedro Sánchez no se le pasa por la cabeza llevarnos a ese escenario". Aclaró que "tiene que existir previamente un acuerdo programático", cuando hasta el momento ni siquiera ha habido "una pequeña conversación", y remató que en España quedan "muchas tareas por hacer y para eso se requiere un Gobierno estable".

Preguntada también si, como militante de Esquerda Unida votaría con IU en caso de que esta formación no exija entrar en el Gobierno, Díaz contestó que ella habla como portavoz de Galicia en Común y "en este momento Galicia en Común rema en la misma dirección que está remando el grupo de Unidas Podemos".

Aparte de estas exigencias nacionales, a nivel regional y desde la autonomía que aseguró que tiene Galicia en Común, pedirá al Gobierno compromisos con la región porque hasta ahora no ha "observado sensibilidad alguna" del PSOE para con ella, ante problemas como la desindustrialización de Alcoa e Isobar, que exigen a su juicio "compromisos ciertos".

También pedirá infraestructuras ferroviarias, conexiones digitales y las autopistas del mar. Según dijo, no propiciará la investidura de un Gobierno que no tenga estos compromisos con Galicia.

(SERVIMEDIA)

05-JUN-19

KRT/gja