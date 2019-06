Madrid. la fiscalía pide 5.800 euros de multa a rommy arce por injurias a la policía en el caso del mantero muerto en lavapiés en 2018

MADRID, 05 (SERVIMEDIA)

La Fiscalía Provincial de Madrid solicita una multa de 5.800 euros para Rommy Arce, la misma que para Malick Gueye, por un delito de injurias a miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. El ministerio público considera que Arce, en su condición de concejala presidenta de los distritos de Arganzuela y Usera y Gueye, como portavoz de manteros y lateros, informaron "faltando a la verdad" sobre la forma y la causa del fallecimiento de Mmame Mgabe en los medios sociales de comunicación "con claro ánimo ofensivo contra la honorabilidad de la Policía Local de Madrid".

En el escrito de acusación se recoge que sobre las 16.53 horas del 15 de marzo de 2018, el ciudadano senegalés Mmame Mgabe se desplomó en la calle del Oso cuando iba acompañado de un amigo, "siendo requerida la intervención de unos agentes de Policía Municipal que se encontraban en las inmediaciones y que asistieron a aquel, intentando reanimarle hasta la llegada del Samur, por quien se continuaron las maniobras de reanimación, si bien finalmente esta persona falleció".

La Fiscalía hace hincapié en que tanto en el informe del Samur que atendió al senegalés como en el informe del levantamiento de cadáver realizado por el médico forense elaborado el mismo día 15 de marzo a las 18.45 horas, "se indicaba que la causa de la muerte era natural, por parada cardiorepiratoria, sin que se apreciaran lesiones traumáticas".

Es más, subraya que estos datos fueron confirmados en el informe forense preliminar de 16 de marzo de 2018 y que fue reiterado en el informe definitivo de 11 de abril de 2018, donde se concluyó que el fallecimiento de Mgabe "fue una muerte natural sin intervención de terceras personas, siendo la causa mediata del fallecimiento la arritmia cardiaca ventricular con fibrilación auricular refractaria al tratamiento y la causa fundamental de la muerte fue una miocardiopatía arritmogénica".

En concreto Arce publicó en sus cuenta de twitter @rommyarce a las 23.46 horas del 15 de marzo "faltando conscientemente a la verdad" el siguiente tuit: "Lucrecia Pérez, Samba Martine Hoy Mmame Mbage. Los `Nadie´ víctimas de la xenofobia institucional y de un sistema capitalista que levanta fronteras interiores y exteriores. El pecado de Mmame es ser negro, pobre y sin papeles. Hermano, siempre estarás en nuestro recuerdo".

A las 7.21 horas del día siguiente escribió otro más: "Ayer Lavapiés dio una lección de democracia clamando justicia. Una concentración pacífica rindió homenaje a Mame Mbaye y exigió el fin de las políticas migratorias racistas y xenófobas que priva de derechos a los migrantes. No más persecuciones policiales en nuestros barrios".

Cuatro horas más tarde publicó un tercer tuit: "El portavoz del @manteroslateros @guetto82 en L&Nvozpensiones señala a la ley de Extranjería que persigue, acorrala, discrimina y estigmatiza a los manteros. Es la causa de la muerte de Mmame Mbage. Exigen el fin del hostigamiento policial".

Para el representante del Ministerio Público, con dichos mensajes la acusada "imputó la muerte de esta persona al hostigamiento y persecución policial, estableciendo una similitud entre esta muerte con la de otras víctimas de lo que denomina `xenofobia institucional´, como el fallecimiento de Lucrecia Pérez que murió asesinada por un Guardia Civil fuera de servicio y con el fallecimiento de Samba Martine, quien falleció en el Hospital 12 de octubre tras ser trasladada desde el CIE donde se encontraba internada para ser expulsada de España".

Dichos mensajes, a juicio de la Fiscalía, influyeron en el mantenimiento de los "graves incidentes violentos que en la noche del día 15 y en la madrugada del día 16 de marzo de 2018 se vivieron en el barrio de Lavapiés, en los que resultaron heridos varios agentes policiales y se ocasionaron numerosos destrozos en mobiliario urbano, en vehículos allí aparcados y en inmuebles de la zona, realizados al grito de policía asesina".

Por su parte Malick Gueye, concedió una entrevista que fue publicada en el diario digital `20minutos´ el día 16 de marzo con el siguiente contenido: "Llevamos tres años denunciando la persecución, el acoso y explicándole al Ayuntamiento lo que está pasando. Y no han hecho nada. Esto no es algo nuevo que llegan y matan a Mame ( ) Estaba un amigo con él y cuando intenta ayudarle para meter los dedos en la boca para no morderse la lengua, la Policía lo empujó y lo apartó. Los mismos Policías se bajaron de la moto y lo empujaron y ahí se murió".

A la pregunta sobre cuáles son las reivindicaciones del colectivo, responde que los que son responsables de la muerte de Mmame paguen las consecuencias, que los dos policías responsables paguen por eso y también el Ayuntamiento. Más adelante, preguntado por los disturbios responde: "Pero como no protestar, si delante de nuestros ojos han matado a una persona ".

Por tanto, el representante del Ministerio Público no tiene dudas de que con dichos mensajes ambos acusados, "conocedores de su perfil público y de la repercusión de sus palabras", trasladaron el mensaje "inequívoco" de que el fallecimiento del ciudadano senegalés era consecuencia de la actuación policial, lo que dio lugar a una inmediata reacción en la red que se vio inundada de múltiples mensajes en los que se reiteraba el carácter xenófobo de la Policía Local de Madrid, con imputaciones directas de ser responsable de la muerte del ciudadano senegalés con "evidente desprecio a lo realmente sucedido".

