Continúa 'a cielo abierto' con más de 40 actividades "vanguardistas e innovadoras" en los hoteles de madrid

Hasta el domingo 9 de junio se podrá seguir disfrutando con las actividades que ofrece 'A cielo Abierto'; una iniciativa desarrollada por la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid (AEHM) que se está celebrando en las terrazas, jardines y piscinas de más de 30 establecimientos de la región con el objetivo de acercar a ciudadanos y turistas el amplio abanico de posibilidades que ofrecen los hoteles madrileños en verano.

Bajo el 'claim' 'A Vista de Hotel', estos espacios persiguen convertirse durante una semana en protagonistas de la vida madrileña al ofrecer distintas actividades "vanguardistas y experienciales relacionadas con la gastronomía, la coctelería, la música, el arte, el bienestar y la salud que permitirán conocer los hoteles de Madrid desde una perspectiva diferente".

Con motivo de esta acción, la AEHM ha puesto en marcha desde el día 3 hasta el 9 de junio, el concurso #MadridACieloAbierto que tendrá como premio una experiencia gastronómica en alguno de los hoteles implicados en esta iniciativa. Para participar hay que seguir la cuenta '@hotelesdemadrid' en Instagram, publicar una foto de la experiencia con el hashtag #MadridACieloAbierto y la localización del hotel y etiquetar a '@hotelesdemadrid' y a un amigo en la foto.

El programa de 'A Cielo Abierto' ofrece un diversas propuestas, de forma que para los amantes de la gastronomía, de las terrazas, espacios al aire libre y las azoteas, se ofrece una selección gastronómica maridada con champagne y música en directo en el Hospes Puerta de Alcalá, mientras que en el Novotel Madrid Center se tiene la oportunidad de disfrutar de una sesión astronómica en la que se observarán la Luna y Júpiter, al tiempo que se prueba la hamburguesa marciana elaborada para esta ocasión.

Por su parte, el Relais & Chateaux Heritage ofrece "la cocina en miniatura" de Mario Sandoval, 2 Estrellas Michelín, así como con las vistas de su terraza y los aficionados a la cocina mediterránea pueden probar el menú fresco que ha diseñado el NH Collection Gran Vía para dar la bienvenida al verano desde su restaurante. En el Hotel Puerta de América se ha preparado para esta segunda edición de 'A Cielo Abierto' un menú que se podrá saborear en su espacio con diseño italiano 'Karrara Terrasse', mientras que el Vincci The Mint acercará el mar a Madrid a través de una amplia variedad de productos y degustaciones de las playas del norte de España que se podrán acompañar de una selección de cervezas y cócteles.

El Hotel Urban ofrece un desayuno especial y la jornada que podrá terminar en la actividad diseñada por el Only You Atocha que combina la puesta de sol junto con una cena amenizada con el esonido en directo del Handpan (un instrumento que está tenido mucho éxito por sus variaciones melódicas) de la mano del artista 'Ravid Goldsmith'.

Además de las azoteas, los hoteles que participan también ofrecen sus terrazas, jardines y piscinas para disfrutar de la gastronomía y el buen tiempo. Un ejemplo de ello es el menú que se podrá saborear en el jardín de estilo renacentista del Relais & Chateaux Orfila, los tres menús diferentes que ofrece el Hotel Wellington elaborados con verduras y hortalizas cultivadas en la propia azotea del emblemático o la hamburguesa de Wagayu, carne procedente de una raza bovina originaria de Japón, del Hotel Marriot Auditorium.

El Hotel Puerta de América pone en marcha un taller de taller de cocina para los más pequeños de la casa, acompañado de un brunch. Además, tanto el Cool Room Atocha como el Hotel Osuna de Madrid ofrecerán la oportunidad de disfrutar también de un brunch y de un menú especial, respectivamente, que se podrán disfrutar junto a sus piscinas.

La segunda edición de 'A Cielo Abierto' incluye la masterclass del Sercotel Princesa de Éboli, en la que se realizarán delicias de chocolate de La Colonial de Eureka by Justo Almendrote que finalizará con una cena especial y el 'show cooking' de elaboración de ceviches en el que se fusionará la gastronomía mediterránea con Nikkei de la mano de los chefs Miguel de la Fuente y Máximo Ipanaguirre que se celebrará Hotel InterContiental Madrid.

MÚSICA

Los apasionados por la música encontrarán en el programa de actividades de 'A Cielo Abierto' varias ofertas. El Hotel Vincci Soho ha organizado una actividad en su terraza que aúna música tradicional cubana y arte de la mano de la cantante 'Selena Y' y el estudio de pintura XpresArte. Los fans del electro pueden asistir a la fiesta que ha organizado el Hotel Puerta de América en su terraza Liquid 41, en el que encontrarán una amplia carta de cócteles y mocktails, y los amantes de los Beatles tienen una cita en el Hotel Gran Meliá Fénix en la que se recordará el 50 aniversario del famoso concierto en la azotea del estudio discográfico de la banda de Liverpool.

En lo que a cócteles se refiere, la terraza del Hotel Marriot Auditorium ofrece una amplia selección de combinados, en el NH Collection Gran Vía se puede degustar su 'Mulberry' o saborear las bebidas "estrella" que han elaborado los hoteles Aloft Gran Vía o The Principal Madrid.

El el emblemático Hotel Villamagna también hay cócteles diseñados por sus barman, mientras que el Hotel Catalonia Atocha ofrecerá la oportunidad de escuchar música, darse un baño en un jacuzzi y probar una amplia gama de bebidas.

En esta línea son también las experiencias ideadas por el Hotel Elba Alcalá con su Gin Tonic, las del Hotel Emperador, con un tour guiado por un profesional por su terraza y una coctelería de autor de la mano de Luca Anastasio, así como la del Iberostar Barrio de Las Letras Gran Vía o la del Barceló Imagine. En el Gran Meliá Palacio de los Duques se puede tomar un cóctel en su histórico jardín del siglo XIX mientras se observa en directo el vuelo de un Águila Harris.

En esta iniciativa desarrollada por la AEHM también hay espacio para los concursos como el que pondrá en marcha el Hotel H10 Puerta de Alcalá. En este caso, se premiará a la mejor fotografía de la puesta de sol que se puede ver desde su terraza con una cena y bebida para dos personas.

Asimismo, aquellos que quieran probar sus "artes" como cocteleros, podrán hacerlo con las masterclass del Hospes Puerta de Alcalá, un taller para preparar bebidas de autor escuchando música. Por su parte, el Hotel Hyatt Centric Gran Vía organizará un curso de coctelería clásica y molecular de la mano de mixólogos que convertirán a todos aquellos que lo realicen en los mejores anfitriones, mientras que el VP Plaza de España Design ofrecerá unas masterclass de la mano del barman del Ginko Sky Bar mientras observan las vistas y el atardecer desde la capital. Y el Hotel Puerta de América ha diseñado un taller para la preparación de "Summer Cócteles" con el barman Pablo Collantes en la terraza Liquid 41.

CATAS

Los "catadores" encontrarán en los hoteles Marriot Auditorium y Cool Rooms Atocha sus mejores aliados, ya que les permitirán disfrutar de una variedad de cervezas, mientras que los amantes del vino podrán visitar el Hotel Puerta de América y realizar una cata de la mano del sumiller Óscar Ayala desde el restaurante The Observatory. Los fieles al champagne tienen la degustación que realiza el Only You Atocha, junto con un delicioso brunch al ritmo de canciones melódicas y boleros de Lara Vizuete.

Por último, el Hotel Puerta de América podrá en marcha su actividad 'Funfit Body' en la que un profesional del fitness ofrecerá una dinámica y entretenida clase de cardio que finalizará con un cóctel cardiosaludable.

En el Hotel Miguel Ángel Blue Bay se podrá recibir un tratamiento facial, que culminará con un cóctel y tapeo en su céntrica terraza y también disfrutar de un circuito spa en su Wellness Club al tiempo que se saborea un mojito.

05-JUN-19

