Baldoví exige una negociación con sánchez para apoyarle en la investidura

El portavoz de Compromís en el Congreso de los Diputados, Joan Baldiví, se mostró contundente este miércoles al exigir al líder del PSOE, Pedro Sánchez, una negociación para plantear su voto favorable a la investidura como presidente del Gobierno.

Lo dijo en rueda de prensa en el Congreso de los Diputados tras ser recibido en audiencia por el Rey dentro de la ronda de consultas prevista en la Constitución para proponer a un candidato a la investidura.

Con la legitimidad que le da ser "el diputado más caro" del Congreso, ya que su escaño representa a 172.000 votantes, fue claro al afirmar que "tiene que haber diálogo" con Sánchez y un posible acuerdo pasa necesariamente por un compromiso "claro, nítido y con calendario" para aprobar un nuevo modelo de financiación autonómica.

Precisó que para Compromís ese compromiso es "una línea roja" aunque de las declaraciones del propio Sánchez y del presidente en funciones de la Comunidad Valenciana, el también socialista Ximo Puig, considera posible alcanzar un acuerdo en ese sentido.

En todo caso, Baldoví alertó de que sería "una falta de respeto" a sus votantes pretender un apoyo de Compromís a la investidura de Sánchez sin que haya una negociación previa, ya que forma parte de la "mínima cortesía". "Si no hay negociación no va a haber voto favorable", dijo.

De hecho, aseguró que Compromís no tuvo "ningún problema" en apoyar a Meritxell Batet como presidenta del Congreso de los Diputados, pero es "inflexible" en exigir al menos una negociación para que haya ahora un respaldo a la investidura. El PSOE no tiene mayoría absoluta, subrayó, y no puede comportarse como si la tuviera.

Baldoví explicó que habló con el Rey de la situación en Cataluña, ante la que Compromís ha defendido siempre el diálogo, y conversaron sobre la esperanza en que una vez conformados los gobiernos tras los procesos electorales "baje un poco la presión" tanto en el ámbito político como en el mediático.

05-JUN-19

