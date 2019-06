El prc facilitará la investidura si se asumen los compromisos del ave con cantabria y no se hacen cesiones a independentistas

MADRID, 05 (SERVIMEDIA)

El Partido Regionalista de Cantabria (PRC) facilitará la investidura del líder del PSOE, Pedro Sánchez, en el caso de que así lo proponga el rey Felipe VI, siempre y cuando asuma la "condición indispensable" de dar cumplimiento a las reivindicaciones para Cantabria en lo que se refiere a los primeros tramos del AVE de Palencia a Santander y, además, que no haya cesiones a los independentistas que "superen" los límites de la Constitución española.

Así lo transmitió el diputado del PRC, José María Mazón, tras abrir la ronda de consultas de los dirigentes de los partidos políticos con representación parlamentaria con el Rey. Tras la audiencia que tuvo lugar a las 10.00 horas en el Palacio de la Zarzuela y se prolongó una media hora, informó de que su condición para apoyar a cualquier candidato será que se defiendan los intereses de Cantabria.

"Los compromisos de Cantabria tienen que estar garantizados, queremos sencillamente tener lo que tienen los demás", subrayó Mazón, para quien esto pasa en primer lugar por la reivindicación del AVE de Palencia hasta Santander. En concreto, piden que se adjudiquen las obras de los primeros tramos por una "cuestión de justicia".

Advirtió de que el PRC no admitirá "simples palabras" y que solo apoyará la investidura de Sánchez si hay un compromiso con la ejecución de las conexiones ferroviarias. Explicó que los primeros tramos del AVE de Palencia podrían suponer unos mil millones de euros, que "no se gastan de golpe y en un año". En cuanto al ferrocarril de Bilbao a Santander en los dos primeros años lo que se exige es el estudio informativo, lo que requiere "dedicación".

Abundó en que su postura no supone hacer "ningún chantaje" y simplemente es pedir "lo mismo que los demás" y, además, con cuantías asumibles. Dicho esto, fijó otras líneas rojas para apoyar la investidura: "No queremos pactar con nadie que ponga en duda el Estado de las Autonomías. Si alguien pretende eliminar o reducir las autonomías no le vamos a poder apoyar en ningún caso", sentenció.

También recordó que su partido defiende la Constitución y no apoyará ningún Gobierno que haga concesiones a los independentistas que "pongan en juego la unidad de España". Eso sí, vio un escenario diferente cuando se le planteó si tendría problemas en apoyar a un candidato que reciba la abstención de los secesionistas: "Si es gratuita, se cumple con los intereses con Cantabria y no se pone en riesgo nada más, naturalmente que vamos a votar a favor", remachó.

(SERVIMEDIA)

05-JUN-19

MFN/caa