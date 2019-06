Podemos andalucía descarta pedir un vistalegre iii pese a reclamar un debate sobre el partido y sus líderes

MADRID, 05 (SERVIMEDIA)

Podemos Andalucía no contempla la posibilidad de pedir un adelanto de la Asamblea Ciudadana, como propugna el exportavoz de Unidos Podemos en el Senado Ramón Espinar, aun coincidiendo con él en que hay que "repensar" el proyecto y haberse abierto incluso a hablar de "nombres" que lo lideren después de haber realizado el debate sobre el contenido.

"No está sobre la mesa nada sobre la Asamblea Ciudadana", contestaron a Servimedia fuentes oficiales de Podemos Andalucía al ser preguntadas sobre si finalmente se sumarán a la petición que lanzó Espinar en un artículo publicado el lunes en 'el diario.es'.

En ese artículo, Espinar, tras una crítica a la estrategia de la dirección estatal de subordinación al PSOE que coincide con la que han venido manifestando los Anticapitalistas, corriente dominante en Podemos Andalucía, terminaba diagnosticando que "no hay nadie hoy en Podemos que no piense que lo razonable sería encontrarnos en una Asamblea Ciudadana".

El mismo lunes, el secretario político y de Comunicación de Podemos Andalucía, Pablo Pérez Ganfornina, afirmó en rueda de prensa en Sevilla que había que afrontar el debate "que ya está abierto" sobre el resultado electoral y el proyecto del partido, y, cuando se tenga ese debate, "poner en el centro las personas que mejor pueden desarrollar la tarea". Pero, según las fuentes consultadas, la federación andaluza no pedirá una Asamblea Ciudadana para ambas fases del debate.

Ya el domingo, el alcalde de Cádiz, José María González, 'Kichi', señaló en una entrevista en 'Diario de Cádiz' que el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, debía asumir su "responsabilidad con lo que ha pasado".

En concreto, a la pregunta de si "cree que Iglesias tiene que hacer autocrítica tras los malos resultados, que su tiempo se está acabando", 'Kichi' contestó: "Creo que eso lo tendrá que decidir la asamblea de Vistalegre. Y lo que tiene que hacer Pablo, y creo que lo va a hacer, es asumir cada uno su responsabilidad con lo que ha pasado, y ya está". Pero no pidió expresamente, como sí hizo Espinar, que se adelante dicha Asamblea Ciudadana.

Ni Espinar, que ya no tiene cargos en el partido, ni 'Kichi' asistirán al Consejo Ciudadano Estatal que se celebrará este sábado para analizar los resultados de las elecciones europeas, autonómicas y municipales de mayo.

Según las fuentes mencionadas, en nombre de Podemos Andalucía asistirá probablemente, como en los últimos eventos de esta índole que han encontrado de baja maternal a Teresa Rodríguez, el propio Pérez Ganfornina, que planteará el mencionado debate sobre el resultado electoral y el proyecto y volverá a cuestionar si conviene la estrategia de entrar a formar parte del Gobierno del PSOE, pero no la convocatoria de la Asamblea Ciudadana. Otras federaciones consultadas por Servimedia apuntaron que aún no tienen todavía "una posición tomada" al respecto o no quisieron pronunciarse.

