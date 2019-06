Vox sólo apoyará los acuerdos de pp y ciudadanos de los que forme parte

MADRID, 04 (SERVIMEDIA)

El portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, Iván Espinosa de los Monteros, advirtió este martes de que su partido no apoyará ningún acuerdo del PP y Ciudadanos del que no forme parte, aunque no exigirá formar parte de todos los gobiernos. "Si se nos excluye de un acuerdo, no podremos apoyarlo", aclaró.

En rueda de prensa en la Cámara tras una reunión de dos horas y cuarto, la primera de la legislatura, con el secretario general del PP, Teodoro García Egea, Espinosa de los Monteros habló de "buen entendimiento, ambiente de cooperación y deseo de seguir avanzando en el camino de buscar acuerdos".

Ahora bien, como muchos de ellos tendrán que incluir a Ciudadanos, cuya Ejecutiva aprobó ayer no firmarlos con Vox, Espinosa de los Monteros estableció que las tres fuerzas "tienen que alcanzar acuerdos para formar gobiernos alternativos a la izquierda", porque "lo contrario sería una decepción y un fraude para nuestro electorado". Y dejó claro que "allí donde sean necesarios los tres, los tres deben tener voz en la proporción en la que los ciudadanos nos han apoyado".

Él afirmó haber encontrado ese espacio de diálogo con el PP y que seguirán manteniendo la interlocución con él para llegar a acuerdos programáticos en las comunidades y municipios donde "la gobernabilidad sólo depende de los votos de ambas formaciones", para así garantizar el orden constitucional, la libertad, la igualdad, la unidad de España, el impulso económico y la creación de empleo.

En cuanto a Cs, dijo que Vox mantendrá "la esperanza hasta el final de que Ciudadanos se una este acuerdo" y que "las puertas están abiertas para que se unan cuando quieran".

En todo caso, Espinosa de los Monteros barajó varias posibilidades: la más deseable, un acuerdo a tres; la siguiente, que Ciudadanos apoye desde fuera un acuerdo de PP y Vox; la tercera, que Ciudadanos y Vox apoyen desde fuera un Gobierno del PP en solitario y la última que, tras la elección de un alcalde o presidente de izquierdas las tres fuerzas presenten una moción de censura.

Ahora bien, aclaró, "si se nos excluye de un acuerdo, no podremos apoyarlo". Y descartó que el PP haga de árbitro entre Cs y Vox, porque son tres fuerzas "relevantes que no tenemos que entender sin intermediarios ni árbitros". Fuentes de Vox precisaron que este partido no tiene por qué estar en todos los gobiernos autonómicos o municipales, pero su firma sí debe estar en todos los acuerdos, porque no apoyarán un acuerdo que no sea suyo, porque su apoyo al pacto en Andalucía fue un acto de "generosidad" que se ha demostrado que no sirve.

