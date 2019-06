Un estudio de hostelería de españa muestra el desigual impacto de la retransmisión de fútbol en establecimientos hosteleros

MADRID, 04 (SERVIMEDIA)

Hostelería de España ha hecho público un estudio que analiza aspectos clave sobre la retransmisión de partidos de fútbol en los establecimientos hosteleros de España. Una de las conclusiones es que el impacto del deporte rey es desigual en un sector que se caracteriza por su diversidad.

El 52,6% de los encuestados no aprecia grandes diferencias entre jornadas en las que se disputan grandes partidos de fútbol y en las que no. A pesar de ello son pocos los establecimientos que renuncian a disponer del fútbol, ya que necesitan ofrecer este servicio para fidelizar a sus clientes, pero no todos los partidos semanales generan rentabilidad.

Un 3,5% logra muy buenos resultados, logrando facturar el doble o más gracias a este tipo de eventos; un 9,6% incrementa sus ventas en un 25% o más, y un 28,1% sube por encima del 10% su cierre de caja habitual. En el otro lado de la balanza, un 6,1% de los negocios refiere un impacto negativo en sus ingresos en los días de partido, como es el caso de los restaurantes que ofrecen comidas. Hay una tipología de restaurantes cuyo cliente no es futbolero y por tanto este servicio no es un plus.

Respecto al gasto medio por partido de un cliente mientras se desarrolla el partido, se aprecian diferencias notables en función del tipo de establecimiento: en el caso de los bares tradicionales es de 4,65 euros, mientras que en restaurantes es de 12,25 y en locales de ocio nocturno de 11 euros.

Con la participación de establecimientos de todo el territorio nacional se ha logrado una foto representativa de cómo afecta la difusión del deporte rey a más de 260.000 locales. Las opiniones mayoritarias son de bares (63,3%); otro tercio corresponde a restaurantes (32,5%), y el 4,2%, a locales de ocio nocturno, que incluyen pubs, discobares y discotecas.

A la vista de estos datos, José Luis Yzuel, presidente de Hostelería de España, declaró que "debemos sentarnos con los operadores para plantear la segmentación por tipo de local y por ubicación geográfica de España. No es lo mismo un bar que un restaurante, ni un local en el centro de una gran ciudad que en un pueblo o a las afueras de un polígono industrial. También hay que tener en cuenta que no todos los partidos de fútbol atraen de igual manera a los clientes, lo que provoca grandes diferencias en la facturación".

Por otro lado, el estudio también refleja la apuesta de una parte notable de los establecimientos por ofrecer las mejores condiciones a sus clientes para disfrutar del deporte rey, ya que un 63,2% de los locales cuentan con más de una pantalla para garantizar la mejor experiencia.

