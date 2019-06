Feijóo: "no puede ocurrir que el partido que gane se convierta en perdedor y los que pierdan se conviertan en gobierno"

MADRID, 04 (SERVIMEDIA)

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, se mostró este martes absolutamente partidario de reformar la ley electoral porque "no puede ocurrir que el partido que gane se convierta en perdedor y los que pierdan se conviertan en gobierno", por lo que abogó por fijar "un plus de mayoría" o una segunda vuelta para acabar con esta situación.

Así lo defendió en una entrevista en Cope recogida por Servimedia, donde consideró "fundamental" abordar esta reforma de la ley electoral. "Siempre [en España] se ha interpretado de forma correcta, pero a partir del Pacto del Tinell el PP no puede gobernar en ningún sitio aunque solo le falte un concejal y un diputado. Todo se cayó ", reflexionó.

Feijóo marcó así el año 2003, cuando se fraguó este acuerdo para un gobierno catalanista de izquierdas, como el punto de inflexión. Por ello, se mostró partidario de hacer un plus al partido que gana, como tienen los vecinos portugueses, que "cuando se van a la cama [en la jornada electoral] saben quién va a ser su alcalde, el que encabece la lista más votada".

También habló de la posibilidad de una segunda vuelta, desde la base de que "no puede ocurrir" lo que por ejemplo está sucediendo en Galicia tras las elecciones del 26 de mayo, con un PP que ha ganado en tres diputaciones "y vamos a ver si gobernamos en alguna" e, igualmente, con el triunfo en tres ciudades que probablemente no gobernará.

Se quejó precisamente de que se diga que el PSOE ha sido el gran triunfador de las elecciones en Galicia cuando solo ha ganado en una diputación de las cuatro. "Lo que no puede ocurrir es que en España se manipule hasta el lenguaje y cuando el PP gana y no consigue mayoría se dice que pierde", agregó.

PACTOS

Sobre la postura de Ciudadanos de no querer a Vox en la misma mesa en las negociaciones posteriores al 26-M, Feijóo puso sobre la mesa dos posibilidades: "O un gobierno de Cs con los socialistas y cometen fraude electoral porque siempre han dicho que en ningún caso gobernarían con el partido de Pedro Sánchez; o un gobierno con el PP y cuando no se sume pedir apoyos puntuales a Vox".

"Tenemos que formar gobiernos alternativos y ser maduros", advirtió el presidente de los populares gallegos, que tampoco dudó al decir que no es partidario de que Vox entre en gobiernos del PP y Cs. "No me gusta que Vox entre en los gobiernos con mi partido", se reafirmó, y se remitió al acuerdo de Andalucía como el modelo "bastante razonable" y que se pude seguir ahora.

Criticó también que durante la campaña se haya visto a Vox y Cs incluso "atacando más" al PP que al PSOE, con lo que "han conseguido que el PSOE esté en el Gobierno". Es más, llegó a decir que hoy por hoy si Sánchez ha conseguido 123 escaños se debe a la división del voto entre Vox y el PP. "Pero eso es pasado, ahora toca construir futuro y situarse en la madurez", añadió.

Su fórmula, reiteró el presidente de la Xunta de Galicia, es que el PP quiere gobernar con Cs allá donde no pueda hacerlo solo y, "si necesitamos el apoyo de Vox, lo pediremos en la sesión de investidura".

