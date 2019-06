26-m. vox tiene previsto reunirse este martes con el pp para hablar de pactos

MADRID, 03 (SERVIMEDIA)

Vox tiene previsto reunirse este martes con el PP para analizar eventuales pactos en ayuntamientos y comunidades tras las elecciones del pasado 26 de mayo, según informaron a Servimedia fuentes del partido de Santiago Abascal.

Las fuentes consultadas indicaron que la reunión estaba previsto que se celebrara este lunes por la tarde, pero finalmente fue aplazada hasta este martes. El aplazamiento coincidió con la decisión de los diputados de Vox en el Parlamento de Andalucía de presentar una enmienda a la totalidad al proyecto de Presupuestos para la comunidad elaborado por PP y Ciudadanos, que gobiernan en coalición y a los que el partido de Abascal apoyó en la investidura.

Sin embargo, Vox ha señalado en las últimas semanas que consideraba que el Gobierno de Juan Manuel Moreno no estaba cumpliendo lo pactado, que fueron una serie de medidas que el PP negoció con el partido de Abascal, pero que no suscribió la formación naranja. Entre las cuestiones más discutidas por Ciudadanos estaban lo referido a actuar en Andalucía contra la Ley de Memoria Histórica y contra lo que Vox denomina como "ideología de género".

"DIÁLOGO POLÍTICO"

Al mismo tiempo, el mediodía de este lunes se supo que la Ejecutiva de Ciudadanos había acordado que no habrá "mesas a tres", en referencia a que no se sentarán a la vez con PP y Vox para decidir investiduras en ayuntamientos y comunidades. No estante, el partido de Albert Rivera no descartó formar parte de gobiernos que cuenten con el apoyo externo del partido de Abascal.

No obstante, el propio Abascal advirtió este lunes en el Congreso que su partido no quiere una "foto" con Ciudadanos ni con Rivera, sino "diálogo político" de cara a las investiduras en ayuntamientos y comunidades autónomas.

El líder de Vox señaló que no aceptarán un "trágala" y que es una "equivocación" que Rivera piense que se van a contentar con una "foto" para obtener su apoyo en las investiduras en las que estén implicados PP o Ciudadanos.

"No queremos", afirmó Abascal, "hacernos una foto Albert Rivera ni con los representantes de Ciudadanos, para hacernos fotos nos las hacemos con nuestra familia, con nuestra madre, con nuestra mujer o con nuestros hijos. Queremos realmente entablar un diálogo político".

