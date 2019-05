Madrid. rollán: "si ciudadanos quiere hacerse el harakiri está en su legítima aspiración"

MADRID, 31 (SERVIMEDIA)

El presidente en funciones de la Comunidad de Madrid, Pedro Rollán, dijo hoy, respecto a las negociaciones postelectorales para determinar la formación del próximo Gobierno regional, que "si Ciudadanos quiere hacerse el harakiri está en su legítima aspiración". Lo dijo al ser preguntado por la posibilidad de que el PSOE y la formación naranja pacten en la Comunidad y en el Ayuntamiento de la capital.

No obstante, declaró que "los votantes de Cs no entenderían" que el candidato de este partido, Ignacio Aguado, "contribuya a facilitar un gobierno de izquierda" y se mostró convencido de que "eso no va a ocurrir".

Tras señalar que en el PP "no tenemos líneas rojas y estamos dispuestos a hablar con todas las formaciones", añadió que "hoy la pelota está en la falta de entendimiento entre Cs y Vox".

Rollán, que hizo estas declaraciones tras la reapertura del tramo Retiro-Sol de la línea 2 de Metro, dijo que espera que este fin de semana sirva "para conciliar" posiciones entre estas dos formaciones y para "reflexionar" con el objetivo de que a partir del próximo lunes se produzca "un entendimiento".

Respecto a las negociaciones, manifestó que "lo importante es que en los próximos días se comiencen a dar pasos importantes para respetar la voluntad mayoritaria de los madrileños de facilitar la gobernanza" por parte de los partidos de derechas.

31-MAY-19

